Wethouder grijpt in na ophef over hoge parkeertarieven

Niet meer dan 12 euro per dag betalen om te parkeren in Oss. Wethouder Sidney van den Bergh grijpt met dat maximale dagtarief in nadat er veel commotie ontstond over de nieuwe parkeertarieven in het centrum van de stad.

De wethouder deed die mededeling donderdagavond aan het begin van een commissievergadering. De echte evaluatie is pas eind 2026, begon Van den Bergh. “Maar we moeten ook niet onze ogen sluiten voor de uitwerking”, voegde hij daar meteen aan toe.

Gastvrije stad

Van den Bergh gaf als voorbeeld een parkeerder op het Eikenboomgaardplein die daar voor 2 euro per uur had gestaan, zonder dat hij doorhad dat er geen maximum zat op het eindbedrag. “We zijn er met de vaststelling van uitgegaan dat mensen die een hele dag parkeren daarvoor de meest geschikte parkeerplek opzoeken. Maar aan de andere kant: als er aan het eind van de dag een zo hoge ticketprijs ontstaat voor mensen die dat nog niet scherp hebben gehad, dan rijmt dat niet met de gastvrije stad die we willen zijn”, schrijft DTV.

Maximaal dagtarief

En dus kiest de wethouder ervoor om niet de evaluatie af te wachten en nu meteen maatregelen te nemen. Volgens Van den Bergh merkt hij dat er nog steeds steun is voor de hogere parkeertarieven, ook na een gesprek met het Centrummanagement. Maar er komt dus wel een aanpassing: per 1 november komt er een maximaal dagtarief van 12 euro op de parkeerterreinen Eikenboomgaardplein, Boschpoorthof, Oostwal, Kruisstraat, Maasvallei, Lievekamplaan, Ridderhof, Spoorlaan en Jurgensplein.