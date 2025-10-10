Flemming voor het eerst solo in Ahoy: moeder Asha is zenuwachtig en trots

Flemming staat dit weekend voor het eerst met een soloconcert in een uitverkocht Ahoy. Het is snel gegaan met de zanger (29) uit Den Bosch die vier jaar geleden nog onbekend was. Moeder Asha blikt in een interview met Omroep Brabant terug op vier bizarre jaren en kijkt vooruit naar Ahoy. “Ik ben heel trots, maar het is allemaal heel onwerkelijk.”

Zo’n 16.000 mensen hebben speciaal voor haar zoon Flemming een kaartje gekocht. Het is voor het eerst dat hij zo’n groot soloconcert geeft. “Ik zeg het je eerlijk, ik vind het heel erg spannend”, bekent moeder Asha. Flemming Freddie Viguurs werd op 5 april 1996 geboren in Den Bosch. Hij groeide op in Vught, maar de hoofdstad van Brabant voelt als zijn ‘thuis’. Zijn tweede naam, Freddie, is een verwijzing naar Queen-zanger Freddie Mercury. “Niet wetende dat onze zoon zo goed kon zingen”, zegt Asha met een lach. Solocarrière

“De cirkel is morgen rond”, gaat ze verder. “Mijn eerste concert was Queen in Ahoy Rotterdam. Samen met mijn broer en oom mocht ik van mijn ouders naar dat concert. En morgen staat mijn zoon daar.” Na rollen in musicals als Ciske de Rat en Kruimeltje besloot de 15-jarige Flemming om liedjes te gaan schrijven en zich te focussen op het zingen. Van 2013 tot 2021 was hij leadzanger van de coverband Baby Blue. Het blijkt een succes: De vijfkoppige band verzorgt honderden optredens, van kleine zaaltjes tot de grootste festivals.

Wachten op privacy instellingen...

Als de optredens door corona stilvallen besluit Flemming uit de band te stappen en zich te richten op zijn solocarrière. “Alsof het zo moest zijn”, zegt Asha. “De agenda was altijd vol en nu kon hij zich richten op zijn eigen carrière.” Alles klopte

Flemming heeft dan al, in 2019, een Engelstalig album gemaakt, maar zijn manager Ties komt met het idee om in het Nederlands te gaan schrijven. “En dat ligt hem heel goed. Het ene naar het andere nummer wordt geschreven. Dan hoop je dat-ie door gaat breken”, blikt een trotse moeder terug. En dat gebeurt. Eerst heel anoniem als zanger van de top 40-hit ‘Miss You’ in maart 2021. Maar een half jaar later wordt Flemming in één klap een BN’er met zijn hit 'Amsterdam'. “Flemming ging met zijn vier beste nummers naar de platenmaatschappij. Dat was meteen een warm bad”, weet Asha nog. “Alles klopte, alles klikte in elkaar. Dankzij een goed plan om Flemming te lanceren lukte het.”

En dan gaat het snel. Hit na hit wordt geschreven en uitgebracht, Flemming mag meedoen met The Streamers en De Vrienden van Amstel LIVE, er volgt een clubtour en een theatertour en ontelbare festivals worden platgespeeld. “Het gaat allemaal zo snel. Ik vind het lastig om te omschrijven”, zegt Flemmings moeder. “Ik ben heel trots, maar het is allemaal heel onwerkelijk. Het gaat soms heel erg langs me heen.”

Wachten op privacy instellingen...

“Hij houdt er echt van. Op het podium is Flemming in zijn element en vrolijk.” Alle roem en aandacht heeft haar zoon niet veranderd, zo vindt zijn moeder. “Hij staat met beide benen op de grond, is heel snel volwassen geworden, weet wat-ie wil en kan daar ook goed over praten.” Wel zien Asha en haar man hun zoon minder. “Daarom gaan we vaak mee naar optredens. En af en toe plannen we een moeder-zoon momentje.” Stiekem hoopt Asha dat haar zoon nog eens in het Engels gaat zingen. “Eerlijk, in het Engels is hij heel erg goed. Maar ik weet niet of hij dat nog ooit gaat doen." Zijn moeder luistert daarom nog vaak naar zijn eerste album 'Black& Grey’. "En zoals Flemming Bohemian Rhapsody zingt met onder andere Duncan Laurence, kippenvel.”

Wachten op privacy instellingen...

Zaterdagmiddag gaan de ouders van Flemming al even bij de repetities in Ahoy kijken: “Heel kort. Ik wil ze met rust laten en dan ’s avonds ook nog verrast worden.”

Flemming scoort hoog in de Top 40 Na het uitkomen van Amsterdam stond Flemming 60 weken lang onafgebroken in de Top 40. Een record. Flemming is eerste Nederlandse artiest die bij zijn debuut zo lang in de toplijst stond. Twaalf nummers hebben tot nu de hitlijst gehaald. "Die streak in de Top 40 vond ik heel vet", zegt Qmusic dj Cain Slobbe (22). "Flemming heeft gewoon hele sterke popsongs. Ze zijn makkelijk meezingbaar, catchy en vrolijk en herkenbaar. Hij is op dit moment een hele grote speler in Nederland en ik verwacht ook wel een langdurige carrière." In februari 2024 kreeg Flemming als eerste Nederlandse artiest een diamanten plaat. Voor 200 miljoen streams voor zijn album FLEMMING. Nummers zoals Automatisch en Paracetamollen staan op dat album. "Automatisch is zo'n nummer dat je op een feestje draait en Paracetamollen is juist heel herkenbaar. Dat doet-ie heel goed."