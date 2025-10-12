Naomi (14) schrijft dik fantasyboek in het Engels: 'Droom van publicatie'

Tussen alle snelle berichten van Tiktok, X en Instagram is het voor mensen soms een hele uitdaging om de aandacht eens wat langer vast te houden. De 14-jarige Naomi Zweegers uit Helmond laat zien dat het anders kan. Zij kruipt elke dag achter de laptop om zich te verliezen in het schrijven van haar eigen vuistdikke fantasyboek.

Saillant detail: Naomi schrijft in het Engels en begon daarmee op 10-jarige leeftijd. “Ik had een keer een boekenserie besteld, maar ik kreeg de Engelse versie. Ik dacht, dat is stom. Maar toen begon ik toch met lezen. Het was best lastig, maar eigenlijk ging het ook wel goed. De woorden die ik niet kende, zocht ik op in het woordenboek", vertelt ze. Voor Naomi ging er een wereld open. De Engelse taal had voor haar een rijkdom die ze niet vond in het Nederlands. “Engels klonk gewoon leuker in mijn hoofd. Het is een rijke taal met veel interessante woorden.” En dus nam Naomi het besluit om zelf een boek te schrijven in het Engels. Elke dag tikt ze aan haar manuscript, dat vijfhonderd pagina’s moet worden. Ze doet dat naast haar schoolwerk als VWO-scholiere.

"Ik vond dat ik zelf een leuker einde kon verzinnen."

Naomi is dol op fantasyboeken en romantiek. Een van haar helden is auteur Alex Aster. “Alles is mogelijk. Je kunt alle regels breken en je kunt je eigen werelden maken.” Naomi is dol op namen. “Ik heb een hele lijst met namen, echt een paar A4-tjes.” Ze kan dan snel de mooiste naam voor een karakter in het boek opzoeken. Al sinds haar zesde schrijft ze. “Ik schreef hele notitieblokjes vol. Maar ik weet niet meer waar die verhaaltjes over gingen.” Naomi leest veel en laat zich inspireren door andere schrijvers. “Ik had een keer een boek gelezen, maar ik vond dat ik zelf een leuker einde kon verzinnen. Daar komen dan de nieuwe verhalen vandaan.” Ook met haar eerste manuscript kijkt ze naar haar favoriete verhalen. “Ken je Black Widow? Daar lijkt het een beetje op.”

"Ik ga net zo lang door tot ik een uitgeverij gevonden heb."