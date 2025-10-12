Naomi (14) schrijft dik fantasyboek in het Engels: 'Droom van publicatie'
Saillant detail: Naomi schrijft in het Engels en begon daarmee op 10-jarige leeftijd. “Ik had een keer een boekenserie besteld, maar ik kreeg de Engelse versie. Ik dacht, dat is stom. Maar toen begon ik toch met lezen. Het was best lastig, maar eigenlijk ging het ook wel goed. De woorden die ik niet kende, zocht ik op in het woordenboek", vertelt ze.
Voor Naomi ging er een wereld open. De Engelse taal had voor haar een rijkdom die ze niet vond in het Nederlands. “Engels klonk gewoon leuker in mijn hoofd. Het is een rijke taal met veel interessante woorden.” En dus nam Naomi het besluit om zelf een boek te schrijven in het Engels. Elke dag tikt ze aan haar manuscript, dat vijfhonderd pagina’s moet worden. Ze doet dat naast haar schoolwerk als VWO-scholiere.
"Ik vond dat ik zelf een leuker einde kon verzinnen."
Naomi is dol op fantasyboeken en romantiek. Een van haar helden is auteur Alex Aster. “Alles is mogelijk. Je kunt alle regels breken en je kunt je eigen werelden maken.” Naomi is dol op namen. “Ik heb een hele lijst met namen, echt een paar A4-tjes.” Ze kan dan snel de mooiste naam voor een karakter in het boek opzoeken. Al sinds haar zesde schrijft ze. “Ik schreef hele notitieblokjes vol. Maar ik weet niet meer waar die verhaaltjes over gingen.”
Naomi leest veel en laat zich inspireren door andere schrijvers. “Ik had een keer een boek gelezen, maar ik vond dat ik zelf een leuker einde kon verzinnen. Daar komen dan de nieuwe verhalen vandaan.” Ook met haar eerste manuscript kijkt ze naar haar favoriete verhalen. “Ken je Black Widow? Daar lijkt het een beetje op.”
"Ik ga net zo lang door tot ik een uitgeverij gevonden heb."
De hoofdpersoon in Naomi’s boek is een stoer meisje dat opgeleid is tot huurmoordenaar. Maar haar wereld is niet zoals hij lijkt. Door een droom waarin haar ouders worden vermoord, komt ze erachter dat het nep is en gaat ze op zoek naar de moordenaars en de mensen die van haar een huurmoordenaar hebben gemaakt.
Naomi hoopt haar debuutroman ooit in een boekhandel te zien staan. “En dat je hem dan kunt vasthouden”, lacht ze. Maar ze is realistisch. Een boek publiceren is niet makkelijk en je komt er niet zomaar tussen bij een uitgeverij. Naomi is dus de zakelijke kant aan het onderzoeken. “Ik ga net zo lang door totdat ik iets gevonden heb”, zegt ze vastbesloten. In eigen beheer uitgeven kan ook. “Maar dat is heel veel werk.”
Naomi Zweegers hoopt eind 2026 klaar te zijn met haar manuscript. Ze heeft haar eerste interview als beroemd schrijfster al beloofd aan Omroep Brabant. “Ik vergeet niet dat ik uit Helmond kom.”