Moeder confronteert misbruik-oom: 'Haar beste vriendin was jouw dochter'

Ontucht met een minderjarige maakt altijd veel kapot, maar zeker als het binnen een familie gebeurt. Voor de rechtbank in Den Bosch werd vrijdag 30 maanden cel geëist tegen de 49-jarige C.S., die zijn nichtje op haar 12e en 13e heeft misbruikt. De familiebanden zijn voorgoed kapot en het ooit zo warme nest werd een plek van stilzwijgen en geheimen.

In een van de kleinere zalen van de rechtbank in Den Bosch ontvouwde zich vrijdag een heftig verhaal. Voor in de zaal, vlak voor de drie rechters, zat verdachte C.S., eenzaam en alleen. Achter hem zat zijn (schoon)familie en vanaf het begin is duidelijk dat er tussen beide partijen geen enkele warmte meer is: ontucht maakte dat allemaal kapot. Het is dan ook altijd een raadsel waarom een volwassen man, in dit geval een oom, zijn eigen behoeften zo belangrijk vindt dat hij de levens van anderen verwoest. De ontucht speelde grofweg van juni 2022 tot eind 2024. Oom C. woonde destijds in Bakel maar honderd meter van zijn nichtje, de dochter van zijn broer. Zij was een ontluikende puber, hij de oudere, gezellige oom, die zelf vier kinderen heeft. Aangrijpend verhaal moeder

Van stoeien kwam borsten aanraken en van op de bank een film kijken onder een dekentje kwam seksueel contact. De moeder van het meisje gaf in een zeer aangrijpend spreekrecht aan hoezeer hun levens en vooral het leven van haar dochter kapot is gemaakt door haar oom. “Je hebt haar het ontdekken van seksualiteit en gevoelens afgenomen. Haar oom was haar eerste seksuele ervaring”, sprak ze haar voormalige zwager toe.

“Jij haalde haar vroeger van de basisschool. Jij was de man van haar favoriete tante. Haar beste vriendin was jouw dochter.“ De moeder stond er niet alleen vanwege haar dochter, maar voor alle meisjes en vrouwen die dit overkomt, vertelde ze. De familie is verscheurd door de ontucht van oom C. Het meisje wil niet meer bij haar vader in Bakel komen uit angst om haar oom tegen te komen. Pijnlijk om te horen was dat het misbruik al via school was aangekaart in januari 2023. Maar omdat het meisje uit schaamte ontkende, duurde het nog eens anderhalf jaar voor de zaak echt aan het licht kwam. Eis offcier

C. ontkende dat hij bij zijn nichtje is binnengedrongen, maar hij gaf wel toe dat hij haar heeft gestreeld en aangeraakt. In totaal zou dat zo’n tien keer zijn gebeurd. De officier van justitie gaat er op basis van de verklaring van het meisje wel vanuit dat oom C. bij zijn nichtje is binnengedrongen. Ze eiste daarom een celstraf van 30 maanden, waarvan 10 voorwaardelijk. Ook moet C. wat de officier betreft onder toezicht blijven van de reclassering en als dat nodig is behandeld worden. Daarnaast wil justitie dat hij een verbod krijgt om contact te hebben met zijn nichtje. In zijn laatste woord bood C. zijn excuses aan. Hij heeft zijn (schoon)familie veel pijn gedaan, beseft hij. Gesnik op de rij achter hem bevestigde dat. De uitspraak in deze zaak is op 24 oktober.