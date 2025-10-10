Frans parkeert scootmobiel steeds fout, rechter bedenkt simpele oplossing

Frans van Poppel (85) uit Tilburg parkeert zijn scootmobiel al jaren op de galerij van zijn flat. Door nieuwe regels rondom brandveiligheid mag dat niet meer, maar Frans doet het toch. Hij kan simpelweg niet naar een andere parkeerplek lopen, zegt hij. Zijn verhuurder TBV Wonen denkt daar anders over en sleept hem voor de rechter.

Voor Frans van Poppel moet deze vrijdag maar een rare dag zijn. Hij heeft nog nooit met justitie te maken gehad, benadrukt hij. Toch komt de 85-jarige nu met zijn rollator de rechtbank van Tilburg binnengerold. Frans moet verschijnen bij de kantonrechter. Hij heeft een geschil met zijn verhuurder, woningcorporatie TBV Wonen uit Tilburg. Die wil dat Frans stopt met het parkeren van zijn scootmobiel op de galerij van zijn flat. Alles al geprobeerd

De beslissing om daar een rechtszaak over te beginnen lijkt nogal rigoureus, maar de woonstichting heeft 'echt alles al geprobeerd', vertelt de advocaat van TBV Wonen in de zaal. "We hebben meerdere gesprekken met meneer gevoerd. Telkens liep dat op niks uit."

Het gaat de woningcorporatie om twee dingen: brandveiligheid en het vrijhouden van de vluchtroute. Als Frans zijn scootmobiel op de galerij parkeert, zou er niet genoeg ruimte zijn voor bewoners om weg te komen bij een calamiteit. Maar met die redenering heeft de rechter moeite. Ze pakt er foto's van de geparkeerde scootmobiel bij. "Kijk. De gang lijkt erg breed. Ik zie hier toch wel zeker 85 centimeter ruimte naast de scootmobiel", zegt ze. Dat is het aantal centimeter dat volgens de wet vrij moet blijven. Wat als er brand uitbreekt?

Daar wil TBV Wonen wel in meegaan, maar de brandveiligheid blijft een ding. Dat vindt de rechter ook. "Een scootmobiel is volgens de wet een brandgevaarlijk object." TBV vult aan: "Als de accu in de fik vliegt, ontstaat er een enorme brand op de galerij." Frans snapt het grotendeels wel. De oplossing die voor handen lijkt te liggen, ziet hij alleen niet zitten. Die oplossing is dat Frans zijn scootmobiel beneden in een parkeervak neerzet. "Maar dat is echt heel ver lopen", zegt een vriendin die met Frans is meegekomen. "Kleine stukjes lopen gaat nog wel, maar door zijn heupoperatie zijn langere stukken moeilijk." Binnen parkeren

TBV Wonen heeft ook nog een ander voorstel: hij kan zijn scootmobiel in zijn woning zetten. Dat zou prima moeten kunnen, want dat doet Frans nu ook. Hij heeft namelijk twee scootmobielen. Eentje staat altijd buiten op de galerij en de ander is kapot en staat daarom vaak binnen. Wat nu als de scootmobiel op de galerij naar de parkeerplek beneden gaat, en de ander binnen blijft? "Dat is veel omslachtiger. Binnen heb ik niet zoveel plek. Maar als het moet, dan moet het", zegt Frans. En zo lijkt de zaak opgelost. De rechter komt binnen twee weken wel nog met een officiële uitspraak. Daarin zal waarschijnlijk staan dat Frans honderd euro per dag moet betalen als hij zijn scootmobiel op de galerij parkeert, met een maximum van drieduizend euro.

Nieuwe regels over brandveiligheid De overheid heeft per 1 juli 2024 nieuwe regels rondom brandveiligheid en vluchtroutes ingevoerd. Concreet betekent dat dat er geen brandgevaarlijke objecten meer in gemeenschappelijke ruimtes (zoals een galerij of hal) mogen staan. Dat zijn bijvoorbeeld scootmobielen, maar ook afval of kratten. Ook moet er altijd een 'geschikte vluchtroute' zijn, zodat iedereen bij een brand zo snel mogelijk het pand kan verlaten. De regels worden niet overal goed ontvangen. Zo wordt er geklaagd dat ruimtes ongezellig worden, omdat decoratie verboden is. In Sint Willebrord was er begin dit jaar ook ontevredenheid over de nieuwe parkeerplekken voor scootmobielen.