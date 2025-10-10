Tientallen zwanen zorgen voor spectaculair schouwspel op de Binnenschelde

De Binnenschelde in Bergen op Zoom is tijdelijk omgedoopt tot het ‘Zwanenmeer’. Tientallen zwanen die er zijn neergestreken om hun buik vol te eten, zorgen voor een spectaculair gezicht. “Ze komen hier om te snoepen”, verduidelijkt Hidde Bult van de Vogelwerkgroep Bergen op Zoom. De elegante vogels zorgen voor veel bekijks: “Het is alsof er een witte deken over het water ligt.”

De aanwezigheid van het grote aantal dieren valt extra op, omdat ze het vorig jaar juist massaal lieten afweten. “Waarschijnlijk omdat de omstandigheden in het nabijgelegen Markiezaatsmeer gunstiger waren”, legt Hidde uit. Net zoals in 2023 lijken de zwanen nu weer hun stekkie te hebben gevonden aan de rand van de Scheldestad. Hoewel de kijkers aan de wal ze het liefst boven water bewonderen, steken de vogels zelf liever hun lange sierlijke nek onder water. Hidde: “Ze eten fonteinkruid om energie op te doen voor de winter.”

Waterkwaliteit

Volgens de vogelkenner is de aanwezigheid van de zwanen een goed teken voor de waterkwaliteit. Het voedsel van de vogels groeit alleen in helder water waar veel zonlicht bij de bodem komt. Fonteinkruid helpt ook mee om het water schoon te houden, omdat het voedingsstoffen uit het water opneemt. Hierdoor krijgen algen minder kans om te groeien en blijft het water schoon. “Wij noemen het hier de zwanenconferentie”, zegt een bewoner van een appartement aan de Boulevard. “Je moet alleen niet te dicht bij ze in de buurt komen, want dan worden ze boos. Maar gelukkig zwemmen ze een stuk van de kant af en vallen ze niemand lastig. Daar hebben ze ook geen tijd voor, want ze zijn voortdurend aan het eten.”

De zwanen vormen een witte deken over de Binnenschelde (foto: Erik Peeters).