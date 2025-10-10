Tientallen zwanen zorgen voor spectaculair schouwspel op de Binnenschelde
De aanwezigheid van het grote aantal dieren valt extra op, omdat ze het vorig jaar juist massaal lieten afweten. “Waarschijnlijk omdat de omstandigheden in het nabijgelegen Markiezaatsmeer gunstiger waren”, legt Hidde uit.
Net zoals in 2023 lijken de zwanen nu weer hun stekkie te hebben gevonden aan de rand van de Scheldestad. Hoewel de kijkers aan de wal ze het liefst boven water bewonderen, steken de vogels zelf liever hun lange sierlijke nek onder water. Hidde: “Ze eten fonteinkruid om energie op te doen voor de winter.”
Waterkwaliteit
Volgens de vogelkenner is de aanwezigheid van de zwanen een goed teken voor de waterkwaliteit. Het voedsel van de vogels groeit alleen in helder water waar veel zonlicht bij de bodem komt. Fonteinkruid helpt ook mee om het water schoon te houden, omdat het voedingsstoffen uit het water opneemt. Hierdoor krijgen algen minder kans om te groeien en blijft het water schoon.
“Wij noemen het hier de zwanenconferentie”, zegt een bewoner van een appartement aan de Boulevard. “Je moet alleen niet te dicht bij ze in de buurt komen, want dan worden ze boos. Maar gelukkig zwemmen ze een stuk van de kant af en vallen ze niemand lastig. Daar hebben ze ook geen tijd voor, want ze zijn voortdurend aan het eten.”
Overigens zijn niet alleen de zwanen dol op het fonteinkruid. Ook de in grote getale aanwezige meerkoeten op de Binnenschelde lusten er wel pap van. Ze moeten alleen wat meer moeite doen om de slierten te bereiken, want met hun korte nekjes zijn ze in het nadeel ten opzichte van hun witgevederde collega’s.
Vertrek
“Zwanen zijn echte vreetzakken. Vanaf september eten ze in een paar weken alles weg. Daarna vertrekken ze weer naar graslanden in de buurt. Maar het liefst zijn ze hier op het water, omdat ze dan beschermd zijn tegen roofdieren zoals vossen”, vertelt Hidde.
Wie nog een glimp wil opvangen van het zwanenballet op de Binnenschelde moet snel zijn, want volgens een buurtbewoner zijn voor je het weet de zwanen weer gevlogen. “Je weet nooit of ze volgend jaar terugkomen. Voor nu genieten we er nog even van.”