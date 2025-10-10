Hardnekkige bacterie in brouwerij verpest al maanden Leo's bier
De bacterie drijft brouwer Leo tot wanhoop, hij heeft al van alles geprobeerd. "Alle slangen zijn vervangen, alle koppelingen uitgekookt, de brouwketel behandeld met loog, zuur, chloor en andere schoonmaakmiddelen. Zonder resultaat", verzucht hij telkens wanneer hij weer een zuur en muf biertje uit de ketel tapt.
Het frustrerende is dat het brouwproces zes weken duurt en Leo kan het bier pas daarna testen. "Dat is nu een erg spannend moment geworden en het eindigt dus vaak in teleurstelling", klinkt het een beetje somber. "Ik krijg zo vaak de vraag waar mijn 'sinaasappelblond' blijft of die andere eigen biertjes. Maar het lukt nu dus niet."
Zelf denkt Leo dat hij te maken heeft met een melkzuurbacterie. "Je wordt er niet ziek van, maar het maakt bier zuur en muf: precies zoals dit biertje nu smaakt." Hij trekt er een vies gezicht bij.
"Het zure en muffe bier gaat niet het riool in, het wordt sterke drank."
Bijna gekmakend vindt Leo het feit dat hij de hardnekkige bacterie niet de nek om kan draaien. "Ik laat nu een paar deskundigen langskomen om de ketels en apparatuur te onderzoeken. En ik stuur mijn muffe zure bier naar een laboratorium voor onderzoek, want ik weet het ook niet meer", klinkt het wat radeloos.
Alle liters verpest bier gaan overigens niet het riool in. "Ik geef het aan de Bossche Stokers, die maken er whiskey, gin of andere sterke drank van. Dus de alcohol blijft behouden, maar ik zie het liever in bier." Mocht iemand de gouden schoonmaaktip hebben voor bierbrouwer Leo dan kan diegene zich melden via de Bossche Brouwers.