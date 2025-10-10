Hardnekkige bacterie in brouwerij verpest al maanden Leo's bier

Zeven jaar brouwde Leo Hamers probleemloos zijn biertjes voor de Bossche Brouwers, totdat afgelopen mei een bacterie in zijn vaten kroop. Sindsdien produceert hij zuur bier. "Ik heb alles al tig keer schoongemaakt, maar de bacterie blijft het bier verpesten. Het is zoals we in Den Bosch zeggen: kut."

De bacterie drijft brouwer Leo tot wanhoop, hij heeft al van alles geprobeerd. "Alle slangen zijn vervangen, alle koppelingen uitgekookt, de brouwketel behandeld met loog, zuur, chloor en andere schoonmaakmiddelen. Zonder resultaat", verzucht hij telkens wanneer hij weer een zuur en muf biertje uit de ketel tapt.

Het frustrerende is dat het brouwproces zes weken duurt en Leo kan het bier pas daarna testen. "Dat is nu een erg spannend moment geworden en het eindigt dus vaak in teleurstelling", klinkt het een beetje somber. "Ik krijg zo vaak de vraag waar mijn 'sinaasappelblond' blijft of die andere eigen biertjes. Maar het lukt nu dus niet." Zelf denkt Leo dat hij te maken heeft met een melkzuurbacterie. "Je wordt er niet ziek van, maar het maakt bier zuur en muf: precies zoals dit biertje nu smaakt." Hij trekt er een vies gezicht bij.

"Het zure en muffe bier gaat niet het riool in, het wordt sterke drank."