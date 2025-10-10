Esmah Lahlah wachtte op val kabinet: 'Had van mij eerder gemogen'.

Een kleine twee jaar zit Esmah Lahlah (GroenLinks/PvdA) nu in de Tweede Kamer. Het waren niet haar makkelijkste jaren. "Best frustrerend. Wat zeg ik: heel frustrerend." Want de oud-wethouder van Tilburg ging naar Den Haag met de missie om wetten te veranderen en daarmee armoede te bestrijden. Maar daar is tot nu toe niet heel veel van terecht gekomen.

Dat vertelt ze in aflevering 2 van Brabant Kiest, de podcast van Omroep Brabant. In de podcast komen de komende weken veel politieke prominenten, vaak met Brabantse roots, aan het woord. In deze aflevering vertelt Esmah Lahlah over wat haar hoop geeft, over haar jeugd in een volkswijk in Helmond en over het gure Den Haag en het warme Tilburg. Ze was ruim vijf jaar wethouder in Tilburg en trok landelijk aandacht met haar armoedebeleid. Nog maar twee jaar nadat ze zich had aangesloten bij GroenLinks kwam ze in 2023 op nummer twee van de kandidatenlijst van GroenLinks/PvdA, een plek die ze nu ook weer heeft gekregen. "In de vorige verkiezingscampagne hadden alle partijen de mond vol over bestaanszekerheid", vertelt Lahlah. "Maar er is bijna niks gebeurd de afgelopen jaren. Er was alleen geruzie." Was ze blij met de val van het kabinet Schoof? "Ja", antwoordt ze met vuur in haar ogen. "Dat had van mij nog veel eerder gemogen."

"Het ging niet veel over inhoud in Den Haag de laatste jaren."

En ja, ze moest ook nog weleens terugdenken aan die Tilburgse wethouders-kamer waarin ze praktisch iets voor mensen kon betekenen. "Maar ik wilde de participatiewet veranderen, en dat kan alleen als je in Den Haag zit". De participatiewet is bedoeld om mensen aan het werk te krijgen. Lahlah wil de wet vervangen voor een 'wet op de bestaanszekerheid'. "Ik ben erg van de inhoud en daar ging het niet veel over in Den Haag de laatste jaren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik na een guur debat in Den Haag kon genieten van een wandelingetje in de Lochal in Tilburg, waar je dan de warmte van de stad voelt."

"Mensen waren arm, maar keken wel naar elkaar om."

Dat ze zich zo met armoede bezighoudt, komt niet uit de lucht vallen. Ze groeide op in een Helmondse volkswijk waar veel armoede was. Dat viel bij haar thuis wel mee, maar haar ouders kregen niet de kans om zich te ontwikkelen. Haar vader, die op 18-jarige leeftijd vanuit Marokko naar Nederland kwam, kon vanwege de taal geen onderwijs volgen. Hij was en bleef fabrieksarbeider. Haar moeder was huisvrouw. Esmah Lahlah ziet dat nog steeds niet iedereen de kans krijgt om zijn talent te ontplooien. Dat wil ze veranderen. Ook wil ze dat de gemeenschapszin die ze kent van vroeger uit haar wijk weer terugkomt. "Mensen waren arm, maar keken wel naar elkaar om. Ik ben een paar jaar geleden terug geweest naar Helmond en nu zie je dezelfde armoede, maar ook individualisme." Het programma van GroenLinks/PvdA bestaat uit vijf beloften voor de toekomst, maar laat zich volgens Esmah Lahlah het best samenvatten met het woord 'solidariteit'. Brabant Kiest, de podcast, probeert Brabanders te helpen bij het maken van een keuze voor de verkiezingen op 29 oktober. De makers zijn Arjo Kraak en Ilse Schoenmakers. Aflevering 2 is hier te beluisteren: