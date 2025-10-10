Navigatie overslaan

Actievoerders bekeurd voor bekladden universiteitsterrein met krijtspray

Vandaag om 17:45
Een van de bekladdingen met spuitstoepkrijt (foto:University Rebellion)
Op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven zijn vrijdag twee actievoerders bekeurd. Ze kregen beiden een boete van 170 euro omdat ze op straten van het universiteitsterrein leuzen hadden aangebracht met krijtspray. De actievoerders waren vrijdag aan het protesteren tegen de banden die de universiteit onderhoudt met Israël en de fossiele industrie.
Femke de Jong

In en rondom de Eindhovense universiteit zijn regelmatig actievoerders te vinden die hun ongenoegen uiten over de vermeende banden met Israël en de fossiele industrie. Het leidde in het verleden eerder tot vernielingen. Ook moest een professor tijdens een college in veiligheid gebracht worden. Actievoerders verstoorden toen zijn lezing door de collegezaal binnen te gaan, waardoor er een grimmige sfeer ontstond.

Verbreek de banden is er op de stoep gespoten (foto: University Rebellion).
In het verleden zijn eerder actievoerders beboet, ook voor bekladding. Volgens een woordvoerder van de actiegroep University Rebellion is dit toen met succes aangevochten. Volgens het oordeel van de rechter vielen de uitingen met krijtspray onder het demonstratierecht en waren de bekladdingen eenvoudig te verwijderen.

Een andere actietekst van de protestvoerders (foto: University Rebellion)
