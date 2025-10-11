Drie mannen aangehouden tijdens doorzoeking, ook vuurwapens gevonden

Tijdens een grote politieactie zijn zaterdagavond twee mannen van 32 en 49 jaar aangehouden in een pand aan de Goirkekanaaldijk in Tilburg voor wapenbezit. Een 35-jarige man is aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Ook heeft de politie twee vuurwapens en soft- en harddrugs gevonden.

De politie heeft vooraf uitgebreid onderzoek gedaan. Met groot geschut vielen ze rond elf uur 's avonds het gebouw binnen met vier arrestatieteams. Er waren zo'n 25 politieauto's, speurhonden en een droneteam van de politie aanwezig. Ook was de gemeente Tilburg ter plaatse omdat het vermoedelijk om een pand van de gemeente gaat.

In het gebouw waren zo'n dertig mensen aanwezig en allemaal zijn ze gecontroleerd. Er werd een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. Alle auto's op het terrein zijn ook gecontroleerd en een van de auto's werd een tweede vuurwapen gevonden.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat en hoeveel drugs er is gevonden. De drie mannen die zijn aangehouden hebben volgens de politie voor nu nog geen bekende vaste woon- of verblijfplaats.