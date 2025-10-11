Buurt geschrokken: drie gewonden bij steekpartij in woning

Bij een steekpartij in een huis aan de Kanaalstraat in Son, zijn zaterdagavond twee mannen ernstig gewond geraakt. Eén van hen was zelfs 'behoorlijk zwaargewond', zo meldde de politie. De verdachte, een 34-jarige Spanjaard die vrij snel kon worden aangehouden, liep eveneens verwondingen op.

De steekpartij aan de Kanaalstraat werd rond kwart over zeven gemeld. Een halfuur later werd bekend dat er in de buurt een verdachte was opgepakt. Hij had een mes bij zich. De Spanjaard is na de arrestatie voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht.

Taalbarrière

Direct na de eerste melding van de steekpartij werden twee ambulances en een traumahelikopter opgetrommeld. Personeel hiervan ontfermde zich over de slachtoffers van de steekpartij, Poolse mannen van 37 en 38 jaar oud.

De aanleiding voor de steekpartij is zondagochtend nog niet duidelijk. Of alle betrokkenen in dit huis wonen, is volgens de politie ook onderwerp van onderzoek. "Mede door de taalbarrière is nog veel onduidelijk."

Agenten horen mogelijke getuigen, doen buurtonderzoek en gaan op zoek naar camerabeelden waar mogelijk iets interessants op staat. Het huis werd zaterdagavond verzegeld voor nader onderzoek. Dit zal op een later moment plaatsvinden.