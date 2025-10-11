Steekpartij in huis: twee slachtoffers en verdachte raken gewond

Bij een steekpartij, aan het begin van de zaterdagavond in een huis in Son, zijn twee slachtoffers ernstig gewond geraakt. Eén van hen was zelfs 'behoorlijk zwaargewond', zo meldde de politie. Een verdachte, die vrij snel kon worden aangehouden, liep eveneens verwondingen op.

Een half uur later werd bekend dat er in de buurt een verdachte is opgepakt. Hij is na de arrestatie voor onderzoek naar een ziekenhuis vervoerd.

Direct na de eerste melding werden twee ambulances en een traumahelikopters opgetrommeld. Personeel hiervan ontfermde zich over de slachtoffers van de steekpartij.

De politie is meteen met een onderzoek begonnen. De woordvoerder meldde al snel dat er mogelijk meer mensen bij de steekpartij betrokken zijn geweest dan de twee gewonden.