Steekpartij in huis: zeker één persoon 'behoorlijk zwaargewond'

Bij een steekpartij, aan het begin van de zaterdagavond in een huis in Son, is minstens één persoon 'behoorlijk zwaargewond' geraakt. Er liep ook iemand anders verwondingen op, hierover is nog niets bekend. Dit meldt een woordvoerder van de politie.

Een half uur later werd gemeld dat er in de buurt een verdachte is aangehouden.

Direct werden twee ambulances en een traumahelikopters opgetrommeld. Personeel hiervan ontfermt zich over de slachtoffers.

De politie is meteen met een onderzoek begonnen. De woordvoerder meldde al snel dat er mogelijk meer mensen bij de steekpartij betrokken zijn geweest dan de twee gewonden.