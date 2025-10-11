Navigatie overslaan

Gewapende woningoverval door gemaskerde mannen

Vandaag om 20:02 • Aangepast vandaag om 21:25
De woning die bezoek kreeg van gemaskerde mannen (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Aan de Hoolstraat in Veghel is zaterdagmiddag rond halfvijf een huis overvallen. Twee gemaskerde mannen wisten binnen te komen, maar ze vertrokken zonder buit.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

De politie maakte dit rond acht uur 's avonds bekend.

Tijdens de overval was een aantal mensen in het huis, hoeveel is niet bekend. Evenmin of iemand gewond is geraakt. Wel is duidelijk dat ze zijn bedreigd.

In auto gestapt, die klaar stond
De overvallers zijn kort binnen geweest. Ze waren donker gekleed en droegen gezichtsbedekking. Het tweetal is na hun vlucht te voet in een lichtkleurige personenauto gestapt. Hierin zat al een bestuurder; gedrieën zijn ze er vandoor gegaan.

De politie zoekt getuigen en ze is een onderzoek begonnen.

Het overvallen huis (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.
