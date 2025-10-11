Gewapende woningoverval door gemaskerde mannen

Aan de Hoolstraat in Veghel is zaterdagmiddag rond halfvijf een huis overvallen. Twee gemaskerde mannen wisten binnen te komen, maar ze vertrokken zonder buit.

Tijdens de overval was een aantal mensen in het huis, hoeveel is niet bekend. Evenmin of iemand gewond is geraakt. Wel is duidelijk dat ze zijn bedreigd.

In auto gestapt, die klaar stond

De overvallers zijn kort binnen geweest. Ze waren donker gekleed en droegen gezichtsbedekking. Het tweetal is na hun vlucht te voet in een lichtkleurige personenauto gestapt. Hierin zat al een bestuurder; gedrieën zijn ze er vandoor gegaan.

De politie zoekt getuigen en ze is een onderzoek begonnen.