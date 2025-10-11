FC Eindhoven na 6-0 verlies in Emmen al acht duels zonder zege

FC Eindhoven begon de competitie in de Keuken Kampioen Divisie zeer sterk. De ploeg won de eerste drie wedstrijden en ze stond toen met Jong PSV zelfs op een gedeelde eerste plaats. Daarna kwam de klad erin, met de 6-0 nederlaag zaterdag tegen FC Emmen als voorlopig dieptepunt.

De formatie van trainer Maurice Verberne kwam er in Drenthe nauwelijks aan te pas. Ze was niet opgewassen tegen de thuisclub, die de afgelopen tijd toch niet in een blakende vorm verkeerde. Maar FC Eindhoven was een gewillig slachtoffer: de blauwwitten hebben al acht competitiewedstrijden niet kunnen winnen. Slechter konden ze de strijd om de tweede periodetitel niet beginnen.

Vijfmaal geel

Vijf spelers van FC Eindhoven kregen een gele kaart. Scheidsrechter Stan Teuben deelde die onder anderen uit aan Owen Renfrum, die debuteerde in de basis. De verdediger was blij dat hij in de basis stond, maar hield aan de forse nederlaag ook een 'klote gevoel' over, zo zei hij tegen de ESPN-verslaggever.

De doelpunten van FC Emmen kwamen op naam van Nelson Amadin en Romano Postema (beiden twee), Alaa Bakir en Pascal Mulder.

FC Eindhoven is inmiddels van de koppositie afgezakt naar de vijftiende plaats met een doelsaldo van negen voor en 22 treffers tegen. FC Emmen is nu de nummer tien van de ranglijst.