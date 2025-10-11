Navigatie overslaan

Auto rijdt persoon aan na 'conflict': gebroken neus

Vandaag om 23:09
Politie bezig met haar onderzoek (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Een auto zou zaterdagavond rond tien uur op de Kooikersweg in Den Bosch zijn ingereden op een persoon. Aanleiding was mogelijk een conflict, eerder op de avond. Het slachtoffer is met een gebroken neus naar een ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

De politie is direct een onderzoek begonnen. Ze heeft een aantal onderdelen van de auto die bij de aanrijding beschadigd raakten, veiliggesteld. Ook zijn er camerabeelden opgevraagd van een tankstation in de buurt.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
