112-nieuws: Belgen in snelle huurauto's gestopt na dollemansrit • Amsterdammer racet over A2 en moet rijbewijs inleveren bij politie
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 07:09
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:09
Belgen in snelle huurauto's gestopt na dollemansrit
Twee Belgische automobilisten in snelle huurauto's zijn zaterdagnacht door agenten van de verkeerspolitie gestopt in Best. Zij trokken zich niets aan van de maximumsnelheid.
06:58
Amsterdammer racet over A2 en moet rijbewijs inleveren bij politie
Een 46-jarige automobilist uit Amsterdam moest zondagochtend vroeg zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie in Den Bosch.
05:34
Hardrijders zijn rijbewijs kwijt na dollemansrit
Een 28-jarige automobilist uit Tilburg moest zaterdagavond zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie. Agenten betrapten hem terwijl hij met een snelheid van 104 kilometer per uur over de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg reed.
