112-nieuws: Belgen in snelle huurauto's gestopt na dollemansrit • Amsterdammer racet over A2 en moet rijbewijs inleveren bij politie

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07:09 Belgen in snelle huurauto's gestopt na dollemansrit Twee Belgische automobilisten in snelle huurauto's zijn zaterdagnacht door agenten van de verkeerspolitie gestopt in Best. Zij trokken zich niets aan van de maximumsnelheid. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.

06:58 Amsterdammer racet over A2 en moet rijbewijs inleveren bij politie Een 46-jarige automobilist uit Amsterdam moest zondagochtend vroeg zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie in Den Bosch. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Oost-Brabant.