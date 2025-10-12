Vroeg in de ochtend dansen in de koffiebar: ‘Perfecte start van de dag'

Waar de Hinthamerstraat in Den Bosch er normaal gesproken op zondagochtend rustig bij ligt, is dat deze keer wel anders. Om 10.00 uur klinkt er al luide muziek en staan mensen volop te dansen in koffiebar La Jeu. “We hebben netjes een briefje bij de buren in de bus gedaan”, zegt organisator Lowie de Laat met een glimlach op zijn gezicht.

Gefronste wenkbrauwen, voorbijgangers die hun oordopjes uitdoen en mensen die stoppen om foto’s te maken. De muziek die in de Hinthamerstraat te horen is, valt op. Net zoals de vele soepele heupjes en de voetjes die van de vloer gaan. “Normaal sport ik en daarna drink ik thuis rustig een kopje koffie. Maar met zulke sfeerverhogende muziek krijg ik wel energie. Een perfect begin van de dag”, zegt een man. “Ik woon hiernaast, dus ik kon rollend het bed uit en hier een koffietje nemen. Het is een keer wat anders dan later op de dag op stap”, zegt een vrouw.

"We hopen dat de artiesten zich beter kunnen profileren."

De koffiebar is omgetoverd tot een ware discotheek, voorzien van dj-booth en sfeerverlichting. Het idee van een boilerroom is een setting waarbij de dj in het midden staat en de mensen eromheen staan. Bossche Boilers en duurzaamheidsfestival Zin in Morgen hebben het evenement samen georganiseerd. Ze willen vooral jongere artiesten in Den Bosch een plek geven. “We nemen hun setjes op en zetten die op YouTube. Daarmee hopen we dat de artiesten zich beter kunnen profileren en bij festivals terechtkomen”, vertelt De Laat. Wouter Jansen is een van de dj’s die draait. Zaterdag vermaakte hij het publiek nog in Rotterdam, zondag staat hij in zijn eigen stad Den Bosch, waar hij pas net woont. “Via Instagram kwam ik de pagina tegen en het leek me een leuke plek om eens te kijken. Ik wil een plek vinden waar ik de liefde voor muziek met mensen kan delen. Dat vind ik het mooiste.”

"Als ze dit vaker doen, wordt het misschien wel een nieuwe trend."

Ondertussen klinkt Daddy Cool van Boney M. in de koffiebar en gaan alle handen de lucht in. Voor de feestgangers is het vroege tijdstip wel even wennen. “Ik had een lastige opstart. Maar uiteindelijk sta ik er en nu ik er ben is het toch wel leuk”, zegt een vrouw. “Als ze dit vaker doen, wordt het misschien wel een nieuwe trend”, reageert een andere feestganger. Naast jonge muzikanten een podium te geven, hoopt de organisatie Den Bosch ook op de kaart te zetten door boilerrooms op verrassende locaties te houden. “Door deze mooie plekken te laten zien hopen we meer mensen naar de stad te krijgen en zo het uitgaansleven wat beter neer te zetten”, vertelt De Laat. Duurzaamheid is ook een belangrijk aspect van dit evenement. Iedere bezoeker heeft een eigen koffiemok meegenomen, die dus gevuld kan worden en er zijn croissantjes. Over de keuze voor een koffietje of een alcoholische versnapering zijn de bezoekers het wel eens met elkaar. “Op dit tijdstip ga ik echt voor koffie. Ik moet nog niet aan wijn denken”, lacht een vrouw. “Je ziet dat muziek het belangrijkste is om je te laten bewegen. Als die goed is, heb je helemaal geen biertje nodig”, concludeert Jansen.