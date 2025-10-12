Wie het langst lurkt: 200 pijprokers strijden om de wereldtitel

Een feesttent die zich vult met een enorme rookwalm en tweehonderd deelnemers, voornamelijk mannen, die rustig aan een pijp lurken. In Oirschot is zondag het WK Pijproken, een wedstrijd voor wie het langst zijn pijp brandend houdt.

“Er doen 23 nationaliteiten mee, aan deze wedstrijd 'tabak sudderen'”, zegt Cor Crans trots. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Federatie van Pijprokers. “Wij spreken liever over sudderen dan over roken, want dat heeft in Nederland zo’n negatieve klank. Wij willen niet het roken promoten, wel willen we de cultuur van pijproken in stand houden.” Pijproken is sinds tien jaar omgedoopt tot immaterieel cultureel erfgoed. Er hebben deelnemers ingeschreven uit de Verenigde Staten, Libanon, Japan en Polen voor het WK. Het zijn vooral mannen op leeftijd, maar er doen ook tien vrouwen mee en een groep studenten. Een jonge Zwitserse voelt zich best op haar gemakt tussen al die oudere heren. “Vrouwen zijn nog niet genoeg geïntegreerd in de wereld van de pijp, maar pijprokers ‘sind nette Leute.’”

"Het is een soort mentale yoga. Hoe stiller en kalmer je bent, hoe beter het gaat.”

Het kampioenschap is een serieuze zaak en wordt gespeeld volgens strenge regels. Iedere deelnemer krijgt van de organisatie dezelfde pijp en tabak. Ze krijgen vijf minuten om de pijp te vullen en dan één minuut om hem aan te steken. Daarvoor heeft iedere deelnemer maar twee lucifers. “Het is het beste om een speldenknopje vuur te hebben”, legt een deelnemer uit. “Daar moet je zo zuinig mogelijk mee roken. Het is eigenlijk een soort mentale yoga. Hoe stiller en kalmer je bent hoe beter het gaat.” Dat wordt bevestigd door een Duitse deelnemer. “Het is heel rustgevend om pijp te roken”.

“De jeu is er vanaf in ons land. Je mag hier nergens meer roken, dus ik ben niet in vorm."