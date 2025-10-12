Kay de Wolf troeft Herlings nipt af op NK motorcross

Kay de Wolf heeft Jeffrey Herlings afgetroefd in de finale van het NK motorcross in Valkenswaard. Beiden kwamen in de MXGP-klasse na twee manches uit op 95 punten, maar De Wolf kreeg de titel omdat hij de tweede manche net won voor Herlings.

De 21-jarige De Wolf eindigde dit jaar als tweede in het wereldkampioenschap van de lichte klasse MX2. In die klasse veroverde hij vorig jaar de wereldtitel.

De Eerselnaar maakt volgend jaar zijn intrede in de koningsklasse MXGP. Hij heeft een contract getekend bij het fabrieksteam van Husqvarna. Herlings eindigde dit jaar als vijfde in het WK van de MXGP.

De vijfvoudig wereldkampioen (drie keer MX2 en twee keer MXGP) miste vijf grands prix door blessures. Hij won er ook vijf, waardoor de 31-jarige Brabander op een recordaantal van 112 GP-zeges in zijn carrière is gekomen.

Herlings en De Wolf maakten het spannend in de finale van het NK. De twee reden in beide manches vooraan en vrijwel steeds dicht bij elkaar. Het verschil aan de meet was klein.