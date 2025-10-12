Gouden toiletten en een bomvol stroomnet: dit gebeurde deze week

Van wietmiljoenen tot een actiegroep die strijdt tegen populistische trucs in aanloop naar de verkiezingen: dit zijn de vijf verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

Jos (68) uit Den Bosch leefde jarenlang onder een brug bij het spoor, nadat hij uit de gevangenis kwam. Via creatieve projecten en het Sociaal Theater vond hij zichzelf weer terug en kreeg hij grip op zijn leven. Lees hier zijn verhaal.

Windhappers, zo worden ze wel eens genoemd door politie en justitie: mensen die goed kunnen leven van de lucht. Ze hebben geen baan, inkomen of erfenis, maar wel verdacht veel geld op zak. Dat speelde ook bij deze Roosendaler en zijn familie. Zijn vermogen werd onthuld door een undercoveroperatie. Lees hier alles over deze zaak.

Actiegroep Voor Ons Nederland waarschuwt voor populistische trucs in aanloop naar de verkiezingen. De groep wil kiezers bewust maken van gevaarlijke politieke strategieën. Lees hier hun analyse.

Halloween lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn bij superfan John van Griensven (42) uit Boxtel allang begonnen. Zijn huis is rondom 31 oktober altijd een ware attractie en ook dit jaar pakt hij uit. "Rook, licht en beweging zijn het belangrijkst." Lees hier zijn verhaal.