Gouden toiletten en een bomvol stroomnet: dit gebeurde deze week
Jos (68) uit Den Bosch leefde jarenlang onder een brug bij het spoor, nadat hij uit de gevangenis kwam. Via creatieve projecten en het Sociaal Theater vond hij zichzelf weer terug en kreeg hij grip op zijn leven. Lees hier zijn verhaal.
Windhappers, zo worden ze wel eens genoemd door politie en justitie: mensen die goed kunnen leven van de lucht. Ze hebben geen baan, inkomen of erfenis, maar wel verdacht veel geld op zak. Dat speelde ook bij deze Roosendaler en zijn familie. Zijn vermogen werd onthuld door een undercoveroperatie. Lees hier alles over deze zaak.
Actiegroep Voor Ons Nederland waarschuwt voor populistische trucs in aanloop naar de verkiezingen. De groep wil kiezers bewust maken van gevaarlijke politieke strategieën. Lees hier hun analyse.
Halloween lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn bij superfan John van Griensven (42) uit Boxtel allang begonnen. Zijn huis is rondom 31 oktober altijd een ware attractie en ook dit jaar pakt hij uit. "Rook, licht en beweging zijn het belangrijkst." Lees hier zijn verhaal.
De kans dat de stroom in delen van Brabant deze winter tijdelijk uitvalt, is veel groter dan eerder werd gedacht. Van de 22 stations in Nederland die geheel of gedeeltelijk kunnen uitvallen, staan er elf in Brabant. ‘Heb een plan B, zorg daarom dat je een zaklamp in huis hebt’. Check het verhaal hier.