Omstanders vinden zwaargewonde fietser op straat

Vandaag om 20:32 • Aangepast vandaag om 21:00
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink
Foto: Addy Smits / Persbureau Heitink
Een fietser is zondagavond zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Korenbloemstraat in Odiliapeel. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.
De man zou door omstanders op straat gevonden zijn. Drie politieauto's, een ambulance, en een traumateam kwamen met spoed ter plaatse.

De kruising met de Oudedijk werd met linten afgesloten. De politie ter plaatse kon niet zeggen wat er gebeurd was maar gaat uit van een eenzijdig ongeluk.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

