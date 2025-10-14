Anneudy om huidziekte maandenlang in Thailand: 'Mis zwangere vrouw en zoon'

Anneudy Gonzalez (27), beter bekend als de Tilburgse producer en rapper AG Blaxx, verdween afgelopen zomer plots uit de schijnwerpers. De reden: hij bleek een ernstige huidziekte te hebben. Nu wordt hij daarvoor behandeld in Thailand. Een heftig traject, maar het gaat vooral goed. "Ik kan weer bewegen zoals vroeger."

De therapie in Nonthaburi, een stad vlakbij Bangkok, is niet niks. Bij een kliniek wordt Anneudy één keer in de week behandeld. Artsen gebruiken dan een soort machine die goede, nieuwe cellen in zijn huid aanmaakt. Na zo'n behandeling moet hij twee dagen in quarantaine, zodat de gevoelige huid op geen enkele manier geïrriteerd kan raken. De rest van de week krijgt de producer veel informatie over hoe hij kan omgaan met zijn huid. Anneudy is helemaal alleen: zijn zoontje en zwangere vrouw zijn thuis. "Ik mis ze natuurlijk vaak", vertelt hij. "Ik bel ze dagelijks en gelukkig komen ze in november hiernaartoe."

"Mijn eigen huidskleur en pigment komen steeds meer terug."

Anneudy nadat hij net in Thailand was geland (eigen foto).

Maar het is het allemaal waard. Anneudy voelt zich een stuk beter ten opzichte van de laatste keer dat Omroep Brabant met hem sprak. Dat was afgelopen juli. Anneudy had zich op dat moment voor het eerst in lange tijd weer getoond aan de buitenwereld.

De producer en rapper heeft sinds zijn geboorte eczeem. Hij gebruikte jarenlang hormoonzalf om zijn huid rustig te houden. Maar op een gegeven moment werkte de zalf niet meer. Hij stopte, maar toen raakte zijn gezicht ontstoken, verdween zijn pigment en vielen zijn wenkbrauwen en baard uit. De diagnose? Hij had topical steroid withdrawal (TSW), een ernstige huidaandoening.

In augustus reisde hij daarom naar Thailand voor een gespecialiseerde behandeling. "De machine die ze hier gebruiken, hebben ze in Nederland niet", zegt hij. Inmiddels heeft Anneudy er acht behandelingen opzitten en merkt hij al een groot verschil. "Het gaat heel goed. Ik kan weer bewegen zoals vroeger en ik zie er weer een beetje uit zoals eerst. Veel hardnekkige vlekken op mijn huid zijn weggegaan. Mijn eigen huidskleur en pigment komen steeds meer terug." De machine is geen wondermachine, benadrukt hij. "Het werkt alleen in combinatie met de juiste informatie. Die krijg je hier en pas ik toe in mijn leven, waardoor het beter gaat."

"Hoe het verder moet, weet ik nog niet."

Een voorbeeld? Hij heeft zijn studio in Tilburg volledig verbouwd. Die was volledig geïsoleerd, zodat het geluid goed klonk. Maar de lucht zorgde daardoor telkens voor 'opvlammingen.' "Ik zat in de studio altijd aan mijn nek en aan de binnenkant van mijn benen te krabben. De studio is nu volledig gestript en anders ingericht. Het voelt zoveel beter. Ik wist eerst niet dat het zo'n verschil kon maken." Anneudy is er nog niet: het proces duurt volgens zijn artsen nog ongeveer vijf jaar. Dat traject kan hij alleen niet in Thailand afronden. In januari gaat hij terug naar Nederland om zijn kindje te verwelkomen. Het traject kan hij ook zonder machine voortzetten, maar daardoor zou het jaren langer duren. "Dat zou dus betekenen dat ik zelf een machine moet gaan aanschaffen. Die kost bijna 72.000 euro, dus dat wordt lastig. Hoe het verder moet, weet ik nog niet. Maar voor nu ben ik al heel blij met deze voortgang."