Deze 'Jakhals' is het nieuwe paradepaardje van de landmacht

Het stond hoog op het wensenlijstje van de Koninklijke Landmacht in Oirschot: meer vuurkracht. Want nu er al jaren geen tanks meer staan in ons land moet je ergens een vijand mee kunnen verslaan. In Oirschot krijgen ze 72 kanonnen op een gevechtsvoertuig.

'Vijandelijke infanterie, voertuigen, helikopters, drones: de veelzijdige Boxer Schakal is er tegen in te zetten. Duitsland en Nederland hebben er gezamenlijk flink wat van ingekocht. Goed voor de samenwerking tussen beide landen en een versterking van de NAVO-slagkracht.' Zo begint een ronkend persbericht van het Ministerie van Defensie dat vrijdagmiddag werd gepubliceerd over de 'Boxer Schakal', uit het Duits vertaald als 'Boxer Jakhals'. Het is opnieuw een extra wapensysteem dat de krijgsmacht aanschaft. Nederland koopt er in eerste instantie 72 stuks van. Duitsland schaft er 150 aan. De 'Jakhals' gaat naar de 13 Lichte Brigade op Oirschot. Daar hebben ze al jaren ervaring met de Boxer-gevechtswagen, die in meer uitvoeringen bestaat. De Nederlandse krijgsmacht heeft er nu 200 van. Het voertuig heeft achtwielaandrijving. Bovenop de meeste modellen is al bewapening. Er kan een .50-machinegeweer bovenop. Dat is vanuit de cabine bestuurbaar, je hoeft er dus niet het dak voor op.

Boordgeweer ('punt 50') zoals de Boxer dat nu heeft (Foto: ministerie van defensie)

Er zijn nu vijf diverse uitvoeringen, waaronder wagens voor de genie, ambulances en als commandopost. Niet alle wagens zijn bewapend. De kazerne in Oirschot gaan er ook lang mee op oefening, zoals eerder dit jaar met Bastion Lion naar Duitsland. Maar er komt met deze Jakhals dus ook een zesde model, met zwaarder wapen in de vorm van een kanon dat snel achter elkaar kan vuren. Contract

'De Boxer Schakals zijn inclusief reserveonderdelen en trainingsmiddelen ingekocht. Het voertuig heeft verder een 30 millimeter Puma-toren, die de schutter vanuit de cabine bedient. Daardoor zijn er meer plaatsen in het voertuig beschikbaar. Er is ruimte voor 9 personen', schrijft defensie. Het contract voor de aanschaf is vrijdag ondertekend door Duitsland en Nederland. In het vierde kwartaal van 2028 worden ze opgeleverd. Nederland wil misschien meer van dit type kopen. Er is niks gemeld over de kosten.

De Boxer Schakal (Foto: ministerie van defensie)

Volgens het ministerie van Defensie is samen optrekken met Duitsland en samen inkopen gunstiger. Het ministerie meldt dat zo er een gezamenlijke standaard komt. Bovendien kan je dit op grotere schaal doen. Het is ook goed voor de Europese defensie-industrie. En als je samenwerkt in het veld -in de strijd- verloopt dat ook beter als je hetzelfde materieel gebruikt. De Boxer Schakal is een zogenoemde Infantry Fighting Vehicle (IFV), een gevechtswagen voor de infanterie. Het is geen tank. Ze worden in Duitsland gemaakt onder de typenaam RCT30. Ze komen van dezelfde firma die ook de Fennek-gevechtswagens produceert die op Oirschot staan. Het bedrijf maakt ook de bekende Leopard-tanks.

Wachten op privacy instellingen...