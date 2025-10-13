Ruben Brekelmans hoopt op zwevende kiezer: 'Veel kansen voor VVD'

“Heel veel mensen zweven nog, dat biedt de VVD enorm veel kansen.” De nummer drie op de lijst van de VVD, Ruben Brekelmans (39) uit Oisterwijk, houdt de moed erin. Volgens de peilingen keren veel kiezers de partij van Brekelmans en lijsttrekker Dilan Yesilgöz de rug toe. Een afstraffing voor deelname aan het kabinet Schoof dat nog geen jaar bestond en weinig voor elkaar kreeg?

Brekelmans denkt wel dat dat een rol speelt, maar hij hoopt ook dat kiezers zien dat de VVD-bewindslieden wel goed werk hebben geleverd, "terwijl collega's chaos creëerden". Dat vertelt hij in aflevering 3 van Brabant Kiest, de podcast van Omroep Brabant. In de podcast komen de komende weken prominente politici, veelal uit Brabant, aan het woord. Het gesprek met de politicus vindt plaats in de ministerskamers van het antieke deel van wat ooit het 'ministerie van oorlog was'. Hoge plafonds, antieke meubels en aan de wand een levensgroot schilderij van admiraal Michiel de Ruyter. Brekelmans groeide op in Kaatsheuvel en woont nu in Oisterwijk. Zijn politieke carrière ging snel. Hij kwam in 2021 in de Tweede Kamer voor de VVD, vorig jaar werd hij minister van defensie.

"We zijn sterk genoeg om op te komen voor onze vrijheid."

Dus gaat het gesprek ook over de veiligheid in Europa. Volgens hem bevinden we ons op een kantelpunt in de geschiedenis, door de opkomst van dictaturen en een grootschalige oorlog op Europees grondgebied.

“Een donkere bladzijde, maar ik ben ook optimistisch. We zijn sterk genoeg om op te komen voor onze vrijheid en democratie." Dienstplicht? Dat is volgens Brekelmans helemaal niet nodig. “Omdat er genoeg jongeren zijn die zich vrijwillig aanmelden. Jongeren voelen nu echt de urgentie. Dat was twintig jaar geleden, toen ik studeerde, helemaal niet zo.” Brekelmans studeerde Economie in Tilburg. Al op de middelbare school was hij lid geworden van de Jongerenorganisatie van de VVD, de JOVD. “Dat kwam eigenlijk door mijn vader”, vertelt hij. Die had een videobedrijfje in Kaatsheuvel dat het moeilijk kreeg door het knappen van de internetbubbel op de beurzen in 2000. “Ik dacht: hoe kan het dat iets dat zo ver weg gebeurt invloed heeft op zo’n bedrijfje? Ik ging economie studeren om dat te begrijpen.” De politiek kwam ook al snel om de hoek kijken. “Want als je er dan iets aan wil doen, dan moet je de politiek in.” Daar lijkt hij zich als een vis in het water te voelen. “Ik vind politiek gewoon heel erg leuk. En als de VVD niet in een nieuw kabinet komt dan ga ik in volle overtuiging weer terug de Tweede Kamer in.”

"Alsof wij steeds met strategie bezig zijn."

Brekelmans zag ook dat er veel niet goed ging deze zomer bij de VVD. Bijvoorbeeld een bericht op X van Yesilgöz, waarin ze zanger Douwe Bob beschuldigde van antisemitisme. “Maar daar heeft ze het boetekleed voor aangetrokken. Dat vond ik heel krachtig.” Het verwijt dat de VVD populistisch is geworden om de PVV wind uit de zeilen te nemen, werpt hij verre van zich. “Dat vind ik cynisch, alsof wij steeds met strategie bezig zijn.” Hij noemt een voorbeeld, dat niet toevallig over asielmigratie gaat. Als hoge ambtenaar was hij nauw betrokken bij de opvang van asielzoekers. “Ik heb gewoon gezien dat er een maximum zit aan het aantal mensen dat wij kunnen opvangen. Dus als ik zeg: minder asielzoekers in Nederland, dan is dat gewoon mijn opvatting en geen strategie.” Aflevering 3 van Brabant Kiest, de podcast met VVD’er Ruben Brekelmans is hier te beluisteren: