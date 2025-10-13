Dorp volgeplakt met vlaggen: gemeente en Rijkswaterstaat grijpen in

Lantaarnpalen, verkeersborden en elektriciteitskasten. Vrijwel het hele straatmeubilair in Bosschenhoofd is maandag volgeplakt met honderden Nederlandse vlagstickers. Ook boven de snelweg hing maandagochtend voor de tweede keer in korte tijd een Nederlandse vlag. Wie er achter de actie zit, is niet bekend.

"We willen echt niet dat de vlaggen losraken en op een auto belanden", zegt woordvoerder Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. "Of dat mensen vanwege de schrik onverwachts gaan remmen als het ding rond gaat waaien op de snelweg. Daarnaast zorgen spandoeken, vlaggen en leuzen boven de snelwegen voor teveel afleiding tijdens het rijden."

Rijkswaterstaat heeft de vlag boven de snelweg inmiddels weer verwijderd. Volgens de wegbeheerder kan zo’n vlag een gevaar vormen voor het verkeer.

Het is in Nederland ook verboden om objecten op te hangen aan viaducten. Suzanne Maas: "We halen dit soort zaken daarom altijd zo snel mogelijk weg.”

Ook de gemeente Halderberge heeft maandag een groot deel van de stickers in Bosschenhoofd verwijderd.

Afgelopen zondag werden tijdens het anti-immigratieprotest in Amsterdam ook Nederlandse vlaggen meegedragen. Hoewel voor burgers het dragen of uithangen van vlaggen geldt als vrijheid van meningsuiting, zijn er voor publieke ruimtes strikte regels.

Sinds de corona- en boerenprotesten is de wetgeving aangescherpt. Voor het ophangen van protestborden of vlaggen boven de weg is een vergunning nodig van de wegbeheerder. Zonder toestemming worden de objecten meteen weggehaald en kunnen er boetes volgen.