Emma ruilt paperclip net zo lang door tot ze een eigen huis heeft

De 29-jarige Emma uit Den Bosch is bezig met een bijzondere missie: ze wil ruilend van een paperclip naar een eigen huis gaan. Ze begon twee weken geleden met een paperclip die ze omruilde voor andere spullen en heeft inmiddels al een elektrische fiets bemachtigd. Maar er zit meer achter deze ruilhandel. “Naast dat ik een huis nodig heb, voel ik me sinds het ruilen ook gelukkiger.” Het is bijna een therapie geworden voor Emma.

Het ruilspel gaat als volgt: je begint met een klein voorwerp en ruilt dat voor iets dat net iets meer waard is. Het nieuwe voorwerp dat je krijgt, ruil je vervolgens ook weer. En zo ga je door tot je iets waardevols hebt. Een aantal weken geleden zag Emma een filmpje op Instagram van iemand die een paperclip uiteindelijk wilde omruilen voor een eigen huis. “Ik vond dat meteen zo leuk. Ik dacht: ‘Als ik ook een paperclip vind, ga ik het ook doen’. In een laatje onder allerlei bonnetjes vond ik er eentje.” En zo begon het ruilavontuur van Emma, eentje die te volgen op Instagram en TikTok. De paperclip werd eerst een wc-rol. Daarna sloot Emma bijna dagelijks een deal: “De wc-rol werd een sleutelhanger, daarna een snowglobe en vervolgens een aantal knuffels op de kermis.”

Die knuffels werden een karaokemicrofoon. Op straat sprak Emma vervolgens een voorbijganger aan en die wilde er twee pakjes Pokémonkaarten voor geven. “Dat werd daarna een snowboard, een kleed, een mountainbike en nu heb ik een elektrische fiets.” En die fiets heeft ze maandagmiddag weer geruild voor iets anders. Daarover straks meer.

"Ik voel me gelukkiger en ik kan weer lachen."

De ruilhandel is nu twee weken bezig. “Het begon als een manier om uit mijn comfortzone te komen en daarnaast heb ik ook gewoon een huis nodig”, vertelt Emma. “Als vrijgezel is het onmogelijk om in deze tijd een huis te vinden.” Maar ze voelt zich sinds deze twee weken ook gelukkiger. “Er zit meer achter dan alleen het ruilen. We doen allemaal elke dag hetzelfde, zoals op onze telefoon scrollen. Daar word je niet gelukkig van. Ik wil als ik opsta zin hebben in de dag.” En dat is nu gelukt. “Ik voel me luchtiger, gelukkiger en ik kan weer lachen.” Wat haar niet gelukkig stemt, is de huizenmarkt. “Het voelt gewoon als een lot uit de loterij. Je komt gewoon niet aan de beurt en al helemaal niet als vrijgezel. Ik zit nu via via in een gedeelde woning, dat is heel fijn. Maar ik ben bijna dertig en ik wil een huis voor mezelf hebben.” Ze hoopt dan ook dat haar missie lukt en dat ze ‘een soort van middelvinger’ kan uitsteken naar de maatschappij.

"Ik hoop dat het dit jaar gaat lukken."

Overigens krijgt Emma op haar ruilmissie ook allerlei opmerkingen over dat ze gewoon moet gaan werken en dat je moet sparen voor een huis. "Ik werk gewoon vijf dagen in de week en ik doe dit naast mijn werk. Het kost veel tijd, maar ik maak hier graag tijd voor", legt ze uit. Haar wens is om voor haar dertigste bij het gedroomde huis te zijn, maar dat is al over twee weken. “Dat gaat niet lukken. Maar ik hoop dat het dit jaar gaat lukken.” Maandagmiddag is ze weer een klein stapje dichterbij dat huis. Emma is naar Eindhoven gereden om de elektrische fiets in te ruilen voor iets nieuws. Terwijl ze haar eigen camera laat draaien, voor haar social mediakanalen, loopt ze een tattooshop binnen. “Hallo, hier is de fiets”, zegt ze. Tattooshop-eigenaar Danny Lodewijks heeft een cadeaubon van zevenhonderd euro voor de fiets over. “Dat is een tattoo voor een halve arm.” Met een stevige handdruk wordt de deal gesloten. “Ik gun het iemand anders om zijn doel te bereiken”, zegt Danny. “Ik hoop dat iemand haar nu iets groters gunt en dat ze verder kan gaan.” Emma zet meteen hoog in voor de volgende ruil: “Iets van de Coolblue, een Macbook of zoiets. Ik ga gewoon weer even een stuk omhoog met de waarde.”