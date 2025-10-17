‘Strips zijn zo’n rijkdom’: Jan Vriends wil Nederland aan het lezen krijgen

De overheid en bedrijven moeten meer gebruik gaan maken van stripmakers, bijvoorbeeld om beter te communiceren met mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven geen Nederlands spreken. Het is de ambitie van Stripmaker der Nederlanden Jan Vriends uit Helmond. De bekende stripmaker brengt onder meer wekelijks brugpieper Roos Vink tot leven in het meidenblad Tina. Maar het succes van de stripmakers moet volgens hem verder reiken dan alleen bladen en uitgeverijen.

Volgende week organiseert Vriends de Stripmakersdagen in Helmond. Hij wil van de stad een echte stripstad maken. “Het past heel goed hier, Helmond is een stad van makers.” Maar je kunt bij het evenement niet op zoek naar een tweedehands Suske en Wiske. De Stripmakersdagen zijn bedoeld om echt kennis te komen maken met stripmakers en hun werk. “We hebben 24 kraampjes en de stripmakers verkopen hun werk daar zelf.” Vriends is al een aantal jaren Stripmaker der Nederlanden, een functie en eretitel gelijk aan Dichter der Nederlanden. Hij staat op de barricaden om de strip meer geliefd te maken bij het grote publiek. “De stripwereld is heel klein, iedereen kent elkaar - de uitgeverijen, de winkels en de makers. Het gaat niet naar buiten toe.” Mensen die strips lezen zien het soms als ‘guilty pleasure’. Vriends wil daar graag verandering in zien.

"Een strip moet lezen als een achtbaan."

“In de jaren 70 waren strips voor kinderen. Nu zijn ze er vooral voor volwassenen. Maar die zijn geen ambassadeur. De meeste volwassenen denken dat strips voor kinderen zijn. En kinderen lezen de strips niet want ze zitten op TikTok. Het is één groot misverstand. Strips zijn zo’n rijkdom als je ze leert lezen.”

De strip Roos Vink (bron: Jan Vriends)

Een strip lezen moet gaan als een achtbaan, stelt Vriends. “Als je snel een strip kunt lezen, zonder onderbrekingen, dan is hij goed.” En vaak is dat niet in verhouding tot de aandacht die de maker eraan besteedt. Sommige makers werken er maanden aan. Vriends heeft grote bewondering voor zijn collega-stripmakers. "Ze kunnen schrijven en tekenen. Weinig mensen kunnen het. Je hebt in Nederland pakweg tweehonderd stripmakers en twintig kunnen ervan leven."



Daarom kijken stripmakers ook aan andere bronnen van inkomsten zoals overheden en het bedrijfsleven. “Ik heb bijvoorbeeld veel communicatiemedewerkers uitgenodigd voor de stripdagen. Je kunt bijvoorbeeld bedrijfsprocessen uitleggen met strips,” vertelt Vriends enthousiast. “Ik maak ook een strip voor een dakdekkersbedrijf. Dat bedrijf zet mensen tegen wie altijd is gezegd dat ze nooit iets zouden worden in de schijnwerpers. Dat vind ik zo mooi. Een strip kan een echte eyecatcher zijn in een personeelsblad.” En echt duur is het ook weer niet, zegt Vriends. “Een bedrijf huurt voor een filmpje een heel videoproductiebedrijf in. Dat is veel duurder dan een strip.”

Zo begint Jan Vriends een nieuwe strip (foto: Alice van der Plas).

Vriends probeert een pad te maken voor aanstormend talent. “De namen om in de gaten te houden? Nova de Hoo of Abel Dijkstra. Nova tekent fantastisch mooi. Abel is lekker recalcitrant.” Ook de bekendere naam Aimée de Jongh noemt hij. Zij heeft een aantal graphic novels op haar naam staan. “Werkt keihard. Zit dag en nacht te tekenen.” Ook Vriends zelf heeft het druk. De Helmonder is gespecialiseerd in de lachstrip. Roos komt voor het eerst tot leven in potlood in een klein schetsboekje. Vriends loopt over van de ideeën en houdt een lijst achter de hand. “Ik werk altijd ver vooruit.” De zwaardere onderwerpen in een meidenleven laat hij aan anderen over. “Ik ben er om de kinderen te laten glimlachen en een leuk moment te bezorgen.”