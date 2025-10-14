Auto van Hans door brand verwoest: 'Had hem amper vijf maanden'

Hans Broks baalt wanneer hij dinsdagochtend in de Sluiskeshoeven naar het uitgebrande wrak van zijn auto kijkt. "Die auto had ik amper een maand of vijf. En ik ben hier slechts een paar weken geleden komen wonen, en nu al dit", verzucht hij. Maandagavond vlogen de auto van Hans en twee bestelbusjes in brand, in Rosmalen, allemaal in een straal van een kilometer.

Buurtbewoners hoorden maandagavond een luide knal. Kort daarop volgde een flinke brand. Hans had zelf niks gehoord, maar buren vertelden hem dat er een auto in brand stond, en het kon wel eens om zijn auto gaan. Dat bleek zo te zijn. "Ik baal natuurlijk", reageert hij. Volgens Hans zou het gaan om brandstichting. "Er is aangifte gedaan en de politie doet onderzoek", vertelt hij. Verder zit er voor hem niks anders op dan te gaan kijken voor een andere auto: "Of in ieder geval te zorgen voor ander vervoer."

De uitgebrande auto van Hans (foto: Omroep Brabant).

De eerste bestelbus vatte rond half tien vlam aan de Brabanthoeven, gevolgd door de auto van Hans die vijf minuten later in brand vloog aan de Sluiskeshoeven. Daarna, rond half elf, was het raak bij een bestelbus aan de Huygensstraat. "Drie achter elkaar, je kan er vanuit gaan dat dat geen toeval is", meent Hans. Ook de bus van Ad van Venrooij moest het ontgelden. "Het gebeurt gewoon. Ik heb geen vijanden", reageert hij nuchter. Ad verwacht dat zijn bus total loss is. "Je kunt er niks meer mee, denk ik. Hij wordt dadelijk weggetakeld. Dan ga ik de boel opruimen en weer door."

De getroffen bus van Ad (foto: Omroep Brabant).

Een buurtbewoner noemt de situatie eng terwijl ze naar het tweede uitgebrande busje kijkt. "Het komt heel dichtbij, dat is wel eng." Toch maakt ze zich geen zorgen. "Het is zijn lot denk ik. Ik hoop dat het mij bespaard blijft."

De tweede uitgebrande bestelbus (Foto: Omroep Brabant)