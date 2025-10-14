Man had 14 wapens, 110 patronen en drugs in huis: 'Achteraf heel stom'

Wapens, katapulten, patronen en zakjes drugs: Ron V. (62) uit Veghel had het allemaal in zijn huis liggen. Maar was dat omdat hij iemand wat aan wilde doen, omdat hij illegaal stroopte óf was hij 'gewoon' een verzamelaar? Over die vraag boog de rechtbank in Den Bosch zich dinsdagochtend.

Verzameling? De rechter wil deze dinsdag graag weten waarom V. dit alles in zijn bezit had. "Het was een verzameling. Puur uit interesse", zegt V. "Ik ben vroeger militair geweest. Ik denk dat daar de fascinatie vandaan komt."

Toen ze later V.'s huis doorzochten, vonden ze daar stroomstootwapens, meer katapulten en patronen en zakjes drugs. Later bleek het om amfetamine te gaan. In totaal vond de politie 14 wapens en 110 patronen.

Ron V. werd op een avond in juni 2023 aangehouden in een auto in het buitengebied van Erp. Hij was met twee kennissen op pad geweest om metaal te zoeken, verklaarde hij tegenover agenten. Die vonden dat een twijfelachtig verhaal nadat ze zagen wat er in de auto lag. De politie vond een mes, katapult, luchtbukskogels, munitie en een luchtdrukwapen.

De spullen kocht hij op markten, of via Marktplaats en AliExpress. Maar dat dat niet mocht of dat dat gevaarlijk kon zijn? Daar had hij totaal geen weet van. "Sommige dingen heb ik al twintig jaar. Ik wist niet eens meer dat het er lag en zag er het kwaad niet van in. Achteraf is dat heel stom."

De officier van justitie twijfelt aan dat verhaal. Waarom was hij dan op pad met een deel van die spullen, zo 's avonds laat? Omdat hij (illegaal) ging stropen? Of wilde hij er iemand wat mee aandoen? "Natuurlijk niet", zegt V. daarover. "Ik ben anti-geweld."

Drugs in drie kistjes

Ook over de gevonden zakjes harddrugs lopen de verhalen uiteen. V. is coach, vertelt hij. In zijn praktijk helpt hij mensen met allerlei soorten problemen. Zo kende hij ook een man met een drugsverslaving. Die kwam op een avond in paniek naar hem toe met een plastic zak met drugs. V. heeft die toen aangenomen en bewaard.

Maar de drugs werd bij V. thuis gevonden in drie verschillende kistjes, en niet in de plastic zak. Bij zijn politieverhoor heeft V. bovendien toegegeven dat twee kistjes van hemzelf waren. Daar snapt V. nu helemaal niks van. "Dat heb ik niet gezegd. Ik gebruik geen drugs."

Aan regels voldoen

De officier van justitie telt in totaal zes strafbare feiten. "Of het nu om een stroper gaat, weet ik nog steeds niet. Maar ook al ben je verzamelaar, dan mag je op z'n minst verwachten dat meneer aan de regels voldoet."

Hij eist daarom 140 uur taakstraf, met daarbij drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een proefperiode van twee jaar. Het Openbaar Ministerie neemt daarin mee dat de juridische procedures voor V. al tweeënhalf jaar duren en - mede door zijn gezondheid en onzekere woonsituatie - zwaar voor hem zijn.

De rechter doet over twee weken uitspraak.