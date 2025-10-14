Man in werkbus rijdt vrouw (70) dood: 160 uur taakstraf

Freddie K. (56) uit Etten-Leur heeft een taakstraf gekregen van 160 uur voor het doodrijden van een 70-jarige vrouw in zijn woonplaats. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. K. zag de fietsende vrouw over het hoofd op een kruising en reed haar aan met zijn werkbus. Drie dagen later overleed de vrouw in het ziekenhuis.

Freddie K. (56) uit Etten-Leur reed op 13 februari 2024 aan het begin van de middag, zoals zo vaak, over de Lokkerdreef op een industrieterrein in Etten-Leur. Op de kruising met de Pauvreweg zag hij de vrouw van 70 en haar man van 72 totaal over het hoofd. Hij reed gewoon door, ondanks de haaientanden, en reed het fietsende paar van de zijkant aan. De man kwam er vanaf met een hersenschudding en een scheurtje in zijn schedel, maar zijn vrouw was er veel ernstiger aan toe en overleed een paar dagen later in het ziekenhuis in Rotterdam.

De advocaat van K. bepleitte twee weken geleden dat de fietsers helemaal niet op de kruising hadden mogen rijden, want er was ook een vrijliggend fietspad. De rechtbank ging daar echter niet in mee. K. had de fietsers voorrang moeten verlenen. In plaats daarvan reed K. zonder snelheid te minderen de kruising op en reed hij de fietsers aan. Volgens de rechtbank had hij vrij zicht op de fietsers en had hij ze moeten zien, zeker omdat K. daar meerdere keren per week rijdt en de situatie kent. Nooit gewild

De rechtbank ziet ook dat K. dit ongeluk nooit heeft gewild. Door zijn handelen heeft hij het leven van veel andere mensen ingrijpend veranderd, maar hij zal zelf ook moeten leven met het feit dat hij iemand heeft doodgereden, zo ziet de rechtbank. K. is zich bewust van het leed dat hij anderen heeft aangedaan en hij heeft spijt betuigd. Hij heeft overal aan meegewerkt en de rechtbank ziet dat de bemiddeling tussen beide partijen goed is verlopen. Zo goed zelfs dat de nabestaanden niet vinden dat K. straf hoeft te krijgen. De rechtbank legde hem een taakstraf op van 160 uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar. Maar die gaat pas in als hij in de komende twee jaar nog eens in de fout gaat.