Reeks aanslagen bij grillrooms, daders filmden zichzelf

De politie heeft beelden gedeeld van de acht aanslagen op twee grillrooms in Roosendaal, afgelopen zomer. Daarop is duidelijk te zien hoe de daders explosieven aansteken en hun pistool richten op Grillroom Sofram en cafetaria Ceder aan de Rembrandtgalerij. Opvallend genoeg filmen de daders hun aanslagen vaak zelf met hun telefoon.

Het was afgelopen zomer goed mis bij de twee horecazaken. Tussen mei en juli werden in totaal acht aanslagen gepleegd. De schade is enorm en bewoners voelen zich volgens de politie niet veilig. Ondertussen heeft de politie nog geen idee wie er achter de reeks brandstichtingen, beschietingen en explosies zit. Het is ook niet duidelijk waarom juist deze twee zaken steeds het doelwit waren. In de hoop dat mensen de daders herkennen, zet de politie de aanslagen nog een keer op een rijtje. Dit keer met bewegende beelden. 30 mei

De eerste aanslag was vrijdag 30 mei, om één uur 's nachts bij cafetaria Ceder. Op de beelden is te zien dat een man in donkere kleding al filmend naar de zaak toeloopt, iets bij de deur legt, aansteek en wegrent. Wat volgt is een explosie en brand. De schade aan de zaak is groot. 1 juni

Niet veel later, op 1 juni, gaat het opnieuw mis. Dit keer bij grillroom Sofram. Een man in donkere kleding loopt naar de zaak toe en lijkt een foto te maken. Vervolgens slaat hij zo'n negen keer tegen de deur, tot er een gat ontstaat. Hij haalt iets uit zijn broekzak, gooit het naar binnen en rent weg. Ook hier volgt een explosie.

2 juni

De volgende nacht is op de beelden te zien dat iemand al filmend een pistool op de grillroom richt. Hij schiet niet en loopt weg. Even later verschijnt een aantal mensen wisselend bij het pand. Twee mensen controleren de deur, trappen deze open en gooien iets naar binnen. Daarna is een felle lichtflits te zien. Grillroom Sofram was toen al door de burgemeester gesloten.

16 juni

De aanslag is deze nacht aan de achterkant van grillroom Sofram, aan de Ferdinand Bolstraat. Een man komt aanlopen met een zwarte tas, pakt er iets uit en legt het bij de deur. Hij steekt het aan en rent weg, vlak voor een ontploffing. 20 juni

Opnieuw is grillroom Sofram het doelwit. Een man loopt rond twee uur naar de gevel, legt iets op de grond en rent weg. De vlammen slaan snel daarna uit het pand.

5 juli

Dit keer ontdekt de politie een mislukte poging tot een aanslag. Bij de grillroom ligt een flesje met brandbare vloeistof, maar het is niet ontploft. De politie denkt dat de dader mogelijk is gestoord tijdens zijn poging en hoopt dat mensen er meer over weten. 25 juli

Drie weken later loopt de zaak verder uit de hand. Dit keer gaat het om een beschieting. Rond vier uur 's nachts komt een man op een elektrische step aanrijden. Hij vuurt meerdere schoten af op de grillroom en rijdt vervolgens weer weg. Zijn gezicht is duidelijk te zien op de bewakingsbeelden.

