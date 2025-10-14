Paaspop komt met eerste namen: van K3 en Samson tot Kensington

Het duurt nog 170 dagen tot Paaspop in Schijndel traditioneel het festivalseizoen 2026 opent. De eerste namen zijn dinsdagmiddag bekendgemaakt. Het gaat om onder meer de Britse superster Tom Odell, rave-legende Scooter, Kensington én K3 samen met Samson en Marie. 'The Greatest Show On Earth', zoals de organisatie het festival noemt, barst op 3 april los en duurt tot en met 5 april.

Ook Acda en De Munnik, Samuel Welten, Bente, Di-Rect, Triggerfinger, Baby Lasagna, Chris Stussy en Antoon komen naar Schijndel. In totaal maakte de organisatie dinsdag vijftig namen bekend. Op zaterdag 25 oktober start de verkoop van de weekendtickets. Een opvallende naam in de line-up is die van K3, samen met Samson en Marie. Volgens de woordvoerder van Paaspop gaat het om de huidige K3 met Hanne, Marthe en Julia en dus niet om de orginele samenstelling die nu 45 keer Ahoy en het Sportpaleis (AFAS Dome) in Antwerpen uitverkopen. Prijzen

Tickets zijn vanaf 25 oktober te koop. In de eerste week voor een ‘speciaal’ tarief. De zogenoemde Early Bird tickets voor Paaspop 2026 kosten 239 euro, met camping 265 euro. Dat is zes euro meer dan een jaar eerder. Als er nog kaartjes over zijn gaan vanaf 4 november de duurdere weekendtickets en dagtickets in de verkoop

Tickets voor de jeugd De voordelige Young& Free-tickets keren ook dit jaar terug. Dat zijn kaartjes voor bezoekers tot en met zeventien jaar. Die ticketprijzen stijgen dit jaar niet. Een weekendticket voor deze jongeren kost 185 euro, met camping tien euro extra.

"Echt alles wordt duurder. De inflatie en stijgende kosten raken ook de festivalwereld”, zegt Paaspop-directeur Peter Sanders. “Wij willen Paaspop voor iedereen toegankelijk houden.” Daarom start de organisatie met de verkoop van de ‘goedkope’ tickets, iets dat Sanders uniek noemt. “Dat is onze manier om waardering te tonen voor het publiek dat dit festival elk jaar mogelijk maakt. We weten hoe enthousiast en trouw onze bezoekers zijn, en dit voelt als een mooie manier om ze iets terug te geven.”

Het Las Vegas van Brabant wordt Paaspop vaak genoemd. De meer dan 250 artiesten op twintig podia zijn voor veel bezoekers bijzaak. De Brabantse gezelligheid, indrukwekkende decors, randentertainment en een mini-stad als camping maken Paaspop tot een festival voor jong en oud. Bijna elke muziekstijl is vertegenwoordigd tijdens het paasweekend in Schijndel: van pop& rock tot electronic-dance-house en van hiphop tot Nederlandstalig. En daarnaast is er theater, cabaret en stand-up comedy. The Giant komt terug

De hele lijst met artiesten staat op de site van Paaspop. Wie op welke dag op het festival te vinden is, is nog niet duidelijk. Alleen de afsluiters van de verschillende dagen zijn dinsdag bekendgemaakt. Vrijdag sluit Kensington af, op zaterdag Scooter en DI-RECT mag het hele festival afsluiten op zondag. De grootste festivaltent ter wereld zal opnieuw in Schijndel te vinden zijn. Dit jaar had het festival de wereldprimeur met de nieuwe mainstage tent. In ‘The Giant’ kunnen meer bezoekers dan in de Ziggo Dome en Ahoy Rotterdam.