Nachtelijk bezoekje aan vriendin leidt tot verkrachting en mishandeling
P. herkende zich totaal niet in wat hem ten laste was gelegd. Hij zei dat hij die nacht door het latere slachtoffer was uitgenodigd om naar haar toe te komen. Beiden hadden (en hebben) een relatie, maar ze vonden dat blijkbaar geen probleem.
'Douchen was het kantelpunt'
“Er zou een afterparty zijn, maar...”, vertelde P., “...als ik geweten had dat ze niet alleen was, dan was ik niet gegaan.” Toch bleef hij, urenlang zelfs, naast haar op de bank zitten, totdat het tot zoenen kwam. Daarna werd hij door de vrouw verleid mee naar boven te gaan, zo vertelde hij. “Om haar in bed te stoppen en daarna zou ik vertrekken."
Het liep allemaal wat anders, althans in zijn ogen. Volgens hem wilde zijn vriendin zich eerst douchen. P.: “Mijn grens was bereikt, dat was voor mij het kantelpunt.”
Daarna probeerde de vrouw hem onder de sproeier te trekken, terwijl hij zijn kleren nog aan had. Dat weigerde P., want hoe zou hij dat thuis aan zijn vriendin kunnen verkopen wanneer hij daar met een nat pak daar aankwam. P. woonde op een kwartier fietsen van het slachtoffer.
P. zegt dat de vrouw hem daarna wel aftrok en dat hij met (een deel van) zijn vingers bij haar binnendrong. P.: “Het ging steeds van haar uit.”
Geslagen en gespuwd
Het slachtoffer heeft een heel andere lezing. Volgens haar stond P. die nacht plotseling voor de deur. Na enkele uren gekletst te hebben, zou hij haar in de keuken hebben geslagen en in het gezicht hebben gespuwd.
Beneden trok hij haar kleren uit, waarna hij haar aan haar haren naar boven sleepte. Daar moest ze zowel in haar slaapkamer als in de douche op de knieën gaan zitten, met de handen op de rug. In de douche kwam het vervolgens tot seksuele handelingen.
Direct nadat P. haar huis had verlaten, is het slachtoffer in paniek, gekleed in slechts een kamerjas en Crocs, naar haar ouders en zus gerend om haar verhaal te doen. Tijdens de zitting wees ze met een beschuldigende vinger naar P.: “Wat mij is overkomen, heeft me diep geraakt. Jij bent hiervoor verantwoordelijk. Het lag niet aan mij, het was niet mijn fout.”
Verdachte wordt bedreigd
De affaire blijft ook de verdachte, bijna drie jaar later, nog achtervolgen en niet alleen door de rechtszaak. P. zegt dat hij op verschillende manieren is mishandeld en bedreigd door mensen uit de omgeving van het slachtoffer.
Hij voelde zich daardoor zo onveilig dat hij met zijn jonge gezin moest verhuizen. Ook zegt hij opdrachten te zijn kwijtgeraakt als zelfstandig ondernemer door verhalen die volgens hem door het slachtoffer zijn verspreid.
Aan de rechter is het nu om te bepalen aan welke lezing zij de meeste waarde hecht. Dat oordeel volgt over twee weken.