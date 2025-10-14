Nachtelijk bezoekje aan vriendin leidt tot verkrachting en mishandeling

Het was al diep in de nacht toen Lukas P. op 28 december 2022 in Geldrop een goede vriendin opzocht. Dat gebeurde wel vaker en al die keren verliepen gezellig. Maar die ene nacht sloeg de sfeer om. Volgens het Openbaar Ministerie heeft P. de vrouw toen in haar eigen huis mishandeld en tot seksuele handelingen gedwongen. Daarom werd dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch drie jaar gevangenisstraf geëist.

P. herkende zich totaal niet in wat hem ten laste was gelegd. Hij zei dat hij die nacht door het latere slachtoffer was uitgenodigd om naar haar toe te komen. Beiden hadden (en hebben) een relatie, maar ze vonden dat blijkbaar geen probleem. 'Douchen was het kantelpunt'

“Er zou een afterparty zijn, maar...”, vertelde P., “...als ik geweten had dat ze niet alleen was, dan was ik niet gegaan.” Toch bleef hij, urenlang zelfs, naast haar op de bank zitten, totdat het tot zoenen kwam. Daarna werd hij door de vrouw verleid mee naar boven te gaan, zo vertelde hij. “Om haar in bed te stoppen en daarna zou ik vertrekken." Het liep allemaal wat anders, althans in zijn ogen. Volgens hem wilde zijn vriendin zich eerst douchen. P.: “Mijn grens was bereikt, dat was voor mij het kantelpunt.” Daarna probeerde de vrouw hem onder de sproeier te trekken, terwijl hij zijn kleren nog aan had. Dat weigerde P., want hoe zou hij dat thuis aan zijn vriendin kunnen verkopen wanneer hij daar met een nat pak daar aankwam. P. woonde op een kwartier fietsen van het slachtoffer.