Goudprijs breekt record na record: ‘Mensen leveren zelfs gouden tanden in’

Een kilo goud is nu bijna 115.000 euro waard, een ongekend hoge prijs. En dat merken ze bij het Goudwisselkantoor met dertien vestigingen in Brabant. Daar werd vorige maand ruim vijftig procent meer goud ingeleverd dan een jaar eerder. “Mensen komen zelf hun gouden kies inleveren”, vertelt Pjotr Hoogendoorn. De goudprijs stijgt volgens hem de komende tijd nog wel even door.

Je komt er niet zomaar binnen, het Goudwissselkantoor in Best is goed beveiligd. Overal hangen camera’s, deuren hebben een codeslot, medewerkers hebben een alarm om hun nek hangen en de kluis gaat niet 1, 2, 3 open. De hoge goudprijs zorgt voor drukte maar ook risico’s.

“Ik verbaas me elke keer weer."

“De goudprijs is nu 115.000 euro voor een kilo puur goud. Dat is gigantisch, dat is hoger dan het ooit is geweest”, vertelt Pjotr Hoogendoorn van het Goudwisselkantoor. “Drie jaar geleden schommelde de prijs rond de 55.000 euro, nu is dat dus ruim verdubbeld.” Elke ochtend kijkt hij even naar de goudkoers: “Ik verbaas me elke keer weer hoe hard het gaat.” Bij het inkoopkantoor in Best komen dinsdagmiddag mensen met gouden sieraden en zilveren munten en bestek langs. Ze willen even een taxatie omdat ze benieuwd zijn naar de waarde. De meesten lopen met een ‘deal’, en dus geld in plaats van goud, naar buiten. “Mensen komen omdat ze een keuken willen kopen of omdat ze op vakantie gaan”, weet Pjotr.

Goudopbrengst van een ochtendje in het Goudwisselkantoor(foto: Noël van Hooft).

Voor hem ligt de opbrengt van de ochtend. Een gouden ketting, oorbellen, armband, trouwring en een kapotte ring. “Hier ligt een hele mooie vakantie.” Het exacte bedrag wil hij niet zeggen, vanwege de concurrentie. Voor het Goudwisselkantoor zij het gouden tijden. “Vorig jaar was het al druk. Maar in september hebben we 54 procent meer goud ingekocht dan een jaar eerder.” En daar komt bij dat in diezelfde maand ook 33 procent meer goud is verkocht, als een investering.

"Wat levert zo’n kies op?"