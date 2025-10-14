Goudprijs breekt record na record: ‘Mensen leveren zelfs gouden tanden in’
Je komt er niet zomaar binnen, het Goudwissselkantoor in Best is goed beveiligd. Overal hangen camera’s, deuren hebben een codeslot, medewerkers hebben een alarm om hun nek hangen en de kluis gaat niet 1, 2, 3 open. De hoge goudprijs zorgt voor drukte maar ook risico’s.
“Ik verbaas me elke keer weer."
“De goudprijs is nu 115.000 euro voor een kilo puur goud. Dat is gigantisch, dat is hoger dan het ooit is geweest”, vertelt Pjotr Hoogendoorn van het Goudwisselkantoor. “Drie jaar geleden schommelde de prijs rond de 55.000 euro, nu is dat dus ruim verdubbeld.” Elke ochtend kijkt hij even naar de goudkoers: “Ik verbaas me elke keer weer hoe hard het gaat.”
Bij het inkoopkantoor in Best komen dinsdagmiddag mensen met gouden sieraden en zilveren munten en bestek langs. Ze willen even een taxatie omdat ze benieuwd zijn naar de waarde. De meesten lopen met een ‘deal’, en dus geld in plaats van goud, naar buiten. “Mensen komen omdat ze een keuken willen kopen of omdat ze op vakantie gaan”, weet Pjotr.
Voor hem ligt de opbrengt van de ochtend. Een gouden ketting, oorbellen, armband, trouwring en een kapotte ring. “Hier ligt een hele mooie vakantie.” Het exacte bedrag wil hij niet zeggen, vanwege de concurrentie.
Voor het Goudwisselkantoor zij het gouden tijden. “Vorig jaar was het al druk. Maar in september hebben we 54 procent meer goud ingekocht dan een jaar eerder.” En daar komt bij dat in diezelfde maand ook 33 procent meer goud is verkocht, als een investering.
"Wat levert zo’n kies op?"
Trouwringen, een ketting van oma, versleten oorbellen en munten, ze zien het allemaal voorbijkomen in het kantoor in Best. Het wordt gewogen, met een vergrootglas bestudeerd en het aantal karaat goud wordt met een vloeistof bepaald. “Zelfs gouden kiezen worden ingeleverd. Dat vind ik altijd wel bijzonder”, vertelt Pjotr. En wat levert zo’n kies op? “Dat ligt eraan hoe groot de vulling is”, zegt hij lachend. “Maar het meest bijzondere vond ik gouden en zilveren munten uit de Spaanse bezetting die mensen in hun tuin hadden gevonden.”
Pjotr had graag een glazenbol gehad want dan had hij een paar jaar geleden wel goud gekocht. “Maar ik verwacht dat door de onrust in de wereld de prijs verder blijft stijgen. Edelmetalen zitten allemaal in de lift, ook zilver en platina. Dat komt naast de onrust in de wereld door renteverlagingen en de handelsoorlog.”
Mensen kopen dus ook steeds vaker een stukje goud of zilver in als een investering. Zo kun je voor ruim 6000 euro vijftig gram goud kopen, of een gram voor 160 euro.. “Mensen zien het als een zekerheidje.”