Ernstige steekpartij en luxe kerstpakketten: dit gebeurde er vandaag

Van een ernstige steekpartij in Oss tot een luxe kerstpakkettrend: dit zijn de drie verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Bij een vecht- en steekpartij in de Tulpstraat in Oss zijn maandagavond drie mannen gewond geraakt. Volgens buurtbewoners werden de slachtoffers, twee 19-jarigen en een 18-jarige, door een grote groep uit hun auto getrokken en vervolgens gestoken en geschopt. Het incident duurde slechts een minuut en leek volgens getuigen op een hit-and-run. Twee slachtoffers zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Hier lees je het hele verhaal.

De Brabantse producer Anneudy Gonzalez (27) verblijft momenteel in Thailand voor de behandeling van een ernstige huidziekte. Hij ondergaat daar wekelijks een speciale therapie die in Nederland niet beschikbaar is. Hoewel hij zijn zwangere vrouw en zoon mist, merkt hij al veel vooruitgang. Het volledige hersteltraject zal nog ongeveer vijf jaar duren. Lees hier zijn verhaal:

Het kerstpakket wordt dit jaar luxer dan ooit, meldt Julie Poierri van Kerstpakketten.nl in Nistelrode. Waar voorheen het gemiddelde bedrag rond de 35 euro lag, is dat nu gestegen naar 50 euro, met uitschieters naar 100 euro. Er wordt steeds vaker gekozen voor A-merken zoals JBL speakers en Nespresso thermosbekers. Check het hier:

Lees ook Dit kun je dit jaar in je kerstpakket verwachten