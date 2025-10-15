Kandidaat-kamerlid Thomas wil Brabants ‘doen’ in plaats van Haags ‘gedoe’

“Ze kunnen in Den Haag wel wat meer van onze daadkracht en mentaliteit gebruiken, dat is namelijk precies wat er nu aan ontbreekt." Thomas Melisse uit Hoeven breekt een lans voor meer ‘Brabants elan’ in de Haagse politiek. Als kandidaat-tweede kamerlid voert hij daarom een eenmanscampagne voor zichzelf en om een ‘signaal’ vanuit Brabant af te geven richting Den Haag.

Thomas staat op plek 42 van de kieslijst voor de VVD. Alleen met 17.000 stemmen kan hij aanspraak maken op een plekje in de Tweede Kamer. “In de peilingen staan we er natuurlijk niet goed voor. Daarom ben ik eigenlijk ook al blij dat we met enkele duizenden voorkeurstemmen onze boodschap, dat er niet genoeg Brabanders in Den Haag actief zijn, kracht bij kunnen zetten.” Het pleidooi van de VVD-kandidaat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is slechts negen procent afkomstig uit onze provincie, terwijl zo’n vijftien procent van de Nederlanders een Brabander is. Friesland daarentegen is met 6,3 procent van de kandidaten tegen 3,7 procent Friezen flink oververtegenwoordigd. Verder zijn er traditiegetrouw veel kandidaten uit de Randstad verkiesbaar.

"Carnaval is een mooi voorbeeld."

Volgens Thomas is het een gemiste kans. ”Als je ziet hoe wij in Brabant in de dorpen op een normale manier met elkaar omgaan, samenleven en zaken oplossen, dan is dat precies wat de Haagse politiek nu hard nodig heeft.”

Als voorbeeld noemt hij het belangrijke verbroederingsfeest dat Brabant en Limburg onderscheidt van de rest van Nederland. “Ieder jaar hebben we hier een schitterend carnavalsfeest. Terwijl er bij een gemiddelde carnavalsvereniging ook vaak onderlinge verschillen van mening zijn. Toch staat het resultaat altijd voorop, een mooi voorbeeld van onze Brabantse instelling.”

Thomas Melisse pleit voor meer Brabants elan in Den Haag (foto: Erik Peeters).

De Halderbergse politicus kan zich ook opwinden over het gebrek aan kennis van de Brabantse volksaard bij Haagse bestuurders. “Weet je nog toen de CITO-toets en carnaval samenvielen? Er werd toen geopperd om carnaval maar even uit te stellen. Wie verzint zoiets? Dan heb je ons dus echt niet begrepen.” Onder het motto ‘Moak z’n Bolleke Rood’ zet hij alles op alles om zoveel mogelijk stemmen voor zich te winnen. Social media zijn daarbij een belangrijk wapen. “Als wethouder ben ik met filmpjes over mijn werk begonnen. Ik merk nu ook dat mensen het leuk vinden om mij te blijven volgen. Het verkleint de afstand om mij te benaderen.”

"Meer behoefte hebben aan volkse bestuurders."

Hij vervolgt: “Mensen hebben meer behoefte aan volkse bestuurders. Ze schieten misschien weleens iets te snel uit de heup met een iets te platte opmerking of een te snelle reactie, maar het zijn wel mensen die in de kroeg komen en in de supermarkt. Zelf op het voetbalveld staan of op de tribunes, het is iets waarmee Brabanders zich graag identificeren. Ik vind dat je daarmee ook een beter kamerlid kunt zijn.” Of Thomas op 29 oktober de kiesdrempel zal halen, is nog maar zeer de vraag. Vooralsnog is meedoen voor hem daarom zeker zo belangrijk als winnen. “Dit soort dingen gaat vaak in tweeën of drieën. Heel wat landelijke politici hebben er ook meerdere verkiezingen over gedaan. Mocht het toch zover komen, zal dit rode bolleke nooit vergeten waar hij vandaan komt.”