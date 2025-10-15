Mpanzu Bamenga wil wettelijk verbod op etnisch profileren

Asielmigratie is het heetste politieke onderwerp van de laatste jaren. Hoe is dat als je in de Tweede Kamer zit als voormalig asielzoeker? Mpanzu Bamenga uit Eindhoven vluchtte als kind met zijn moeder uit wat nu Congo heet. Het duurde dertien jaar voor hij een verblijfsvergunning kreeg. Nu zit hij voor D66 in de Tweede Kamer en hoort hij veel negatieve uitlatingen over asielzoekers aan. “Het motiveert alleen maar, ik sta voor een ander Nederland.”

Bamenga is de vierde gast in ‘Brabant Kiest de Podcast’. In die serie praten Arjo Kraak en Ilse Schoenmakers met prominente politici, vaak uit Brabant, over hun drijfveren en hun idealen en over de verkiezingen van 29 oktober. Bamenga is opnieuw kandidaat voor D66, hij staat op plek 10 op de kandidatenlijst. Voor zijn politieke drijfveren hoef je niet heel diep te graven. “Ik zit in de politiek om onrecht aan te pakken,” zegt hij. “Ik heb dat zelf van dichtbij meegemaakt. Als kind vroeg ik me af: waarom word ik anders behandeld? Wij mochten wel naar school, maar niet naar het buitenland en niet werken. We moesten ons elke week melden bij de politie en hadden weinig geld.”

Toch vond de jonge Mpanzu zijn weg in Nederland. “Dankzij mensen die mij een kans wilden geven,” benadrukt hij. Hij noemt een voorbeeld: “Ik zocht een stageplek, maar zonder papieren kan dat eigenlijk helemaal niet. Hij liep binnen bij jongerencentrum Dynamo in Eindhoven en daar mocht hij de slag. “Ze zagen iets in mij en gaven me een kans. Dat ben ik nooit vergeten,” zegt hij. En dat blijkt: vorige week presenteerde hij zijn boek “Dromen van mijn zus” in hetzelfde jongerencentrum in Eindhoven.

"Het maakt me boos als mensen gereduceerd worden tot hun huidskleur.”

In dat boek vertelt Bamenga hoe hij als immigrant zijn plek vond in de Nederlandse samenleving. Maar ook hoe moeizaam dat soms gaat. Een keerpunt was toen hij en anderen in 2018 op Eindhoven Airport door de marechaussee extra werd gecontroleerd op basis van huidskleur. “Alle witte Nederlanders mochten doorlopen, ik voelde me vernederd.” Hij was destijds inmiddels jurist en besloot de zaak tot aan de hoogste rechter uit te vechten. Na vijf jaar procederen kreeg hij gelijk, dit zogeheten etnisch profileren staat gelijk aan discriminatie en dat mag niet volgens de grondwet. De afgelopen twee jaar heeft hij gewerkt aan een wetsvoorstel om een verbod op etnisch profileren in de wet te verankeren. “Dat is belangrijk, want het staat wel in de grondwet dat het niet mag, maar het gebeurt toch, dat zag je ook in de toeslagenaffaire. Het maakt me boos als mensen gereduceerd worden tot hun huidskleur.” 'Brabant Kiest, de podcast', met Mpanzu Bamenga is hier te beluisteren: