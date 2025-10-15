Glazen koets zoekt nieuw paleis, voor een prikkie vorstelijk rijden

Heb je altijd al willen ervaren hoe het is om koninklijk te rijden? Dan is dit je kans. Johan Vlemmix doet zijn opvallende replica van de glazen koets van de hand. Voor vijftienhonderd euro mag je hem komen ophalen, houten paard inbegrepen.

De allergrootste oranjefan van Nederland moet met 'pijn in het hart' afscheid nemen van zijn geliefde rijtuig. "Hij is te hoog waardoor ik er binnen geen plek voor heb. Ik maak er daarom liever iemand anders mee blij dan dat hij hier staat te verpieteren."

De replica van Johan haalde vorig jaar nog de landelijke pers. Speciaal voor Koningsdag had hij in de koets een gouden poepdoos ingebouwd. Hij hoopte dat een lid van de koninklijke familie erin zou plaatsnemen. Maar dat liep even anders: Johan mocht met zijn koets niet in de buurt van de officiële route staan.

De replica staat op het terrein van de voormalige sterrenwacht in Hoeven. Bij wijze van grap liet Vlemmix er een houten paard bij maken. De koets zelf is nog steeds bruikbaar als rijtuig: de originele trekstangen zitten er nog aan.

“Het is een unieke blikvanger”, zegt Vlemmix. “Perfect voor een carnavalsoptocht, een bruiloft, een themafeest of zelfs als theekoets in de tuin. Als er maar weer iets mee gedaan wordt.”

En, voegt hij met een knipoog toe: “Mochten ze bij de koninklijke stallen ooit een reserve exemplaar nodig hebben, dan mogen ze me altijd bellen, voor een speciaal prijsje uiteraard.”