Komt met deze arrestatie een eind aan reeks autobranden?

Was er een autopyromaan actief in Rosmalen? In ruim een jaar tijd gingen er dertien wagens onder verdachte omstandigheden in vlammen op. Afgelopen maandagavond werd een 46-jarige inwoner uit Rosmalen opgepakt, nadat eerder op die avond drie auto's vermoedelijk in de fik werden gezet.

In iets meer dan een jaar tijd tien verdachte autobranden (met in totaal dertien auto's) in Rosmalen. Komt daar met de arrestatie van de 46-jarige Rosmalenaar een einde aan? Dat is de vraag die de politie nu gaat onderzoeken. De man kon maandagavond razendsnel opgepakt worden, na de laatste drie branden. "Uit onderzoek is de verdachte naar voren gekomen. Onder andere doordat wij camerabeelden hebben opgevraagd uit de buurt en die hebben bekeken", zegt een politiewoordvoerder. Brandstichting niet uitgesloten

Op 8 juli 2024 was het raak in de Burgemeester Molenaarhoeven in Rosmalen. Twee auto's gingen in vlammen op, een derde raakte flink beschadigd. Brandstichting werd niet uitgesloten. Op 9 september vorig jaar werd aan de Kruisherenborch geprobeerd een auto in brand te steken, maar snel ingrijpen van een buurtbewoner voorkwam erger. In diezelfde maand kwam de brandweer te laat voor een brandende auto aan het Kattenbosch. Ook hier werd brandstichting vermoed. Net als twee dagen later bij een autobrand aan de Sperwerborch.

Dit jaar brandden in Rosmalen nog eens vier auto's af. Aan de Wamberg, de Meester Broerensingel en, wederom, de Burgemeester Molenaarhoeven. En afgelopen maandag was het raak aan de Brabanthoeven en Sluiskeshoeven (dicht bij de Burgemeester Molenaarhoeven) en de Huygensstraat. Verdachte Fiat Panda

Tegen DTV Nieuws zegt een buurtbewoner dat vlak voor de brand aan de Brabanthoeven een verdachte Fiat Panda werd gezien. Diezelfde wagen was ook in beeld bij de brand aan de Sluiskeshoeven, enkele minuten later. De politie verdenkt de opgepakte Rosmalenaar, die nog altijd vastzit, van betrokkenheid bij de drie branden van maandagavond. Betrekt de politie ook de eerdere autobranden bij dit onderzoek? Nog niet. "Elk incident onderzoeken wij op zichzelf. Mocht uit het onderzoek blijken dat er verbanden zijn, dan nemen we dat mee in het onderzoek", zegt de woordvoerder.

De brandweer kon niet voorkomen dat twee auto's aan de Burgemeester Molenaarhoeven in Rosmalen uitbrandden (foto: Bart Meesters).