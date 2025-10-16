Auto ruikt naar hennep: politie vindt wapens en drugs

De politie heeft woensdagnacht in Prinsenbeek vier inzittenden van een auto aangehouden. Drie van hen waren minderjarig. Agenten hielden de wagen in de gaten nadat ze het voertuig met, volgens de politie, behoorlijke snelheid Prinsenbeek zagen binnenrijden. In de auto werden wapens en drugs gevonden.

Tijdens het volgen van de wagen, roken de agenten een hele sterke henneplucht. De bestuurder van de auto stopte op de parkeerplaats aan de Markt te Prinsenbeek. De 20-jarige man uit Langeweg gaf aan dat hij eerder op de dag geblowd had. Hij testte positief.

Ook de drie jonge inzittenden, van zestien en zeventien (twee), werden gecontroleerd. Het is niet bekend of zij eveneens iets gebruikt hebben. Wel werden in de auto een ploertendoder, een boksbeugel, een knipmes en 42 gripzakjes hennep gevonden. Niemand van de vier jongelui wist van wie dit was en dus werden zij allen aangehouden voor het bezit van softdrugs en wapens.



De recherche gaat deze donderdag verder met de zaak. De ouders van de minderjarigen zijn in kennis gesteld. Of de jongens de nacht in de cel hebben doorgebracht, is onduidelijk.

