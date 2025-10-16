Code geel om plaatselijk dichte mist ingetrokken door KNMI

Er was donderdagmorgen code geel afgekondigd voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Volgens het KNMI zou er in het zuiden van het land plaatselijk dichte mist voorkomen. Vooral in het zuidoosten van Brabant kon het erg mistig zijn of worden. Maar tegen zeven uur werd code geel voor onze provincie alweer ingetrokken.

Op sommige plekken zou het zicht minder dan 200 meter zijn. Deze situaties konden tot ongelukken leiden. Voor zover bekend zijn die niet gebeurd.

De waarschuwing geldt nu alleen nog voor de provincie Limburg. In de loop van de ochtend lost de mist ook daar op. Eindhoven Airport heeft geen last gehad van de mist.

Wachten op privacy instellingen...