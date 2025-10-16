Aantal WW-uitkeringen is gestegen, kijk hier hoe het zit in jouw woonplaats

In de gemeente Bernheze is het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering in vergelijking met vorig jaar september toegenomen met bijna 30 procent. Ongeveer driehonderd inwoners moeten er rond zien te komen van een WW-uitkering. In slechts een handvol andere gemeenten in ons land was de stijging nóg groter. Een oorzaak voor de stijging in Bernheze is niet bekend.

In heel Nederland registreerde het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) in september 187.400 mensen met een WW-uitkering, tegenover 172.000 een jaar eerder. Dat is een plus van bijna 9 procent. Bernheze en Gemert-Bakel zitten daar dus ruim boven, respectievelijk onder. Ook in de gemeenten Hilvarenbeek (stijging 26,3 procent, naar 144 inwoners in totaal), Altena (+24,2 procent, naar 405 inwoners) en Etten-Leur (+21,3 procent, naar 490 mensen) zijn meer mensen zonder baan thuis komen te zitten.

Rooskleuriger zijn de cijfers voor de gemeente Gemert-Bakel: hier nam het aantal mensen met een WW-uitkering met bijna 15 procent af naar 254.

Het aantal WW-uitkeringen nam het meest toe in de overheidssector en in de industrie. "De arbeidsmarkt geeft momenteel een wisselend beeld", zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV. "Aan de ene kant hebben er nog nooit zoveel mensen betaald werk als nu. Anderzijds zijn er momenteel meer werklozen op zoek naar een baan, die dat eerder niet deden."

Ook ziet Witjes opnieuw meer bedrijven die bij UWV een melding hebben gedaan van een voorgenomen collectief ontslag, vanwege een door te voeren reorganisatie. Hierdoor kan de werkloosheid volgens hem oplopen. "Wij verwachten dat de huidige tijdreeks, waarin we al vijftien kwartalen op rij meer openstaande vacatures hebben dan werklozen, op korte termijn wordt onderbroken. Dit neemt niet weg dat de krapte en mismatch op de arbeidsmarkt aanwezig blijven", zo vertelt Witjes.

Zo blijven de personeelstekorten in de bouwsector in Brabant groot. In het tweede kwartaal van dit jaar stonden er in deze sector 5400 vacatures open, vooral voor loodgieters, installateurs en monteurs gas, water, sanitair en verwarming. Nergens anders in ons land is de spanning op de arbeidsmarkt in de bouw groter.

Werkloosheid naar hoogste niveau

Dat er meer mensen werkloos zijn geworden, sluit ook aan bij nieuwste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit blijkt dat de werkloosheid in ons land in september is gestegen tot het hoogste niveau in vier jaar. Volgens het CBS waren er in september 409.000 werklozen, de stijging was vooral voelbaar onder 25-plussers.

Gemiddeld nam het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met 8000 per maand toe. In augustus zat 3,9 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, vorige maand was dat 4 procent.

Daling in categorie tot 25 jaar

Ten opzichte van een jaar geleden is de werkloosheid dus vooral hoger onder 25-plussers. Vorig jaar september was 3,1 procent van de 25- tot 45-jarigen werkloos, dat is gestegen naar 3,4 procent. Bij 45-plussers gaat het om een toename van 2,1 naar 2,6 procent. In dezelfde periode is bij jongeren van 15 tot 25 jaar de werkloosheid iets gedaald van 9 naar 8,8 procent van de beroepsbevolking.



