Merijn zet beelden van winkeldieven online, met succes maar het mag niet

Toen er vorige week wéér spullen uit zijn winkel werden gestolen, was Merijn er 'even helemaal klaar mee'. De eigenaar van de Albert Heijn in Bavel besloot camerabeelden van de dieven op Facebook te zetten, in de hoop dat zij zich zouden melden. Dat gebeurde. De winkelier is niet de enige die deze (soms succesvolle) methode gebruikt, maar het mag het niet.

"Ik weet natuurlijk dat het niet zo netjes is, maar ik was er gewoon even helemaal klaar mee. En ons doel is nu bereikt", vertelt Merijn - die zelf uit privacyoverwegingen niet met zijn achternaam genoemd wil worden - donderdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! Bijna dagelijks, maar zeker wekelijks krijgt hij te maken met winkeldieven. Soms verdwijnen er producten met weinig waarde, soms is het een stuk kostbaarder. Vorige week gingen dieven er meerdere keren met een flinke buit vandoor. Zo ook de dieven die online werden gedeeld, zij namen volgens de supermarkteigenaar voor 444 euro aan producten mee. "Het was de druppel die het emmertje deed overlopen", zegt hij. Bericht massaal gedeeld

Albert Heijn Bavel deelde camerabeelden op Facebook waarop de dieven herkenbaar te zien zijn. Dat bericht werd vervolgens massaal gedeeld. Zó massaal dat de dieven zich meldden bij Merijn. "Ze hebben de boodschappen nu netjes betaald. Ik heb de foto's offline gehaald en de aangifte ingetrokken. Voor ons is het dan gewoon klaar. Het doel is bereikt."