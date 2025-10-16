Merijn zet beelden van winkeldieven online, met succes maar het mag niet
"Ik weet natuurlijk dat het niet zo netjes is, maar ik was er gewoon even helemaal klaar mee. En ons doel is nu bereikt", vertelt Merijn - die zelf uit privacyoverwegingen niet met zijn achternaam genoemd wil worden - donderdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! Bijna dagelijks, maar zeker wekelijks krijgt hij te maken met winkeldieven. Soms verdwijnen er producten met weinig waarde, soms is het een stuk kostbaarder.
Vorige week gingen dieven er meerdere keren met een flinke buit vandoor. Zo ook de dieven die online werden gedeeld, zij namen volgens de supermarkteigenaar voor 444 euro aan producten mee. "Het was de druppel die het emmertje deed overlopen", zegt hij.
Bericht massaal gedeeld
Albert Heijn Bavel deelde camerabeelden op Facebook waarop de dieven herkenbaar te zien zijn. Dat bericht werd vervolgens massaal gedeeld. Zó massaal dat de dieven zich meldden bij Merijn. "Ze hebben de boodschappen nu netjes betaald. Ik heb de foto's offline gehaald en de aangifte ingetrokken. Voor ons is het dan gewoon klaar. Het doel is bereikt."
Waarom Merijn de politie niet inschakelde? Volgens de supermarkteigenaar kost dat te veel tijd. "En ik heb nog nooit gezien dat we ons geld terugkregen na een aangifte. Ik geloof dat de politie keihard zijn best doet, maar helaas gaat het zo." Of hij snel nog eens herkenbare beelden zou plaatsen, weet hij niet. "Ik schrok er ook wel van hoe vaak het bericht bekeken en gedeeld werd. Maar als het om flinke bedragen gaat, bestaat de kans dat ik het wel weer doe."
Foto's aan de deur
Ad van Esch heeft ook ervaring met het delen van herkenbare beelden van dieven. Hij is eigenaar van de Tamoil in Waalwijk en hangt sinds een half jaar regelmatig foto's van (benzine)dieven bij de deur. Soms plaatst hij ze ook op Facebook. Het werkt goed, zegt hij. "Sinds ik het doe, hebben we een stuk minder diefstallen. Daarvoor was het ongeveer één keer per maand. Soms vaker, soms minder vaak."
Bij Ad wordt er vooral gestolen uit de winkel of rijden automobilisten na het tanken door, zonder te betalen. Alles wordt bij de politie gemeld. Vaak krijgt Ad zijn geld ook terug. "Ik hang de foto's vooral op om mensen af te schrikken. In Waalwijk kent iedereen elkaar, dus dan wil je niet aan de deur hangen."
Eigenlijk verboden
Hoewel het voor de twee winkeliers goed werkt, mag het niet wat ze doen. "Openbaar 'shamen' kan grote impact hebben op iemands privacy. Helemaal als die persoon onschuldig blijkt. Daarom is dat volgens de AVG verboden", stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Winkeliers mogen wel foto's van (veroordeelde) dieven aan personeel laten zien, bijvoorbeeld door ze op te hangen in de kantine. Zolang het maar op een plek is die niet zichtbaar is voor klanten.
Alleen de politie mag openbare foto's delen, na toestemming van het Openbaar Ministerie.