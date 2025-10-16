Alpe d'HuZes levert bijna 19,4 miljoen op: 'Indrukwekkend'

De opbrengst van Alpe d'HuZes van dit jaar is uitgekomen op bijna 19,4 miljoen euro. Direct na het jaarlijkse evenement werd al bekend dat er door allerlei acties iets meer dan 19 miljoen euro was opgehaald. Dat was onder anderen te danken aan de inzet van ruim twaalfhonderd Brabanders.

Na het spektakel op 5 juni kwam nog ruim drie ton aan donaties binnen. Al het geld is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Het bedrag is hoger dan vorig jaar, maar veel minder dan het record van dertien jaar geleden. Toen stopte de teller bij 32,1 miljoen.

De eindstand op de dag zelf (foto: Alpe d'HuZes).

Elk jaar doen duizenden mensen uit ons land mee aan Alpe d’HuZes. Ze lopen (op verschillende snelheid) of fietsen de Alp op en af om geld in te zamelen. Maar vooral ook om stil te staan bij familieleden, vrienden, kennissen of collega’s, die door kanker zijn getroffen. Dit deden onder anderen de vrouw, dochter, neef, schoonzoon en vrienden en vriendinnen van Wicher Mars. De 56-jarige Tilburger kreeg eerder dit jaar euthanasie.

In 2021 was bij hem de diagnose uitgezaaide strottenhoofdkanker vastgesteld en twee jaar later darmkanker. Hij deed twee keer zelf mee aan Alpe d'HuZes. Zijn as werd nu uitgestrooid bij de finish. "Wicher zit op een wolk met een pilsje in z'n hand naar ons kijken", zei zijn vrouw Birgit Pechtold.

Dochter Tess Weijmans en echtgenote Birgit Pechtold (foto: Raymond Merkx).

Erik Justra, bestuursvoorzitter van deze bijna 20-jarige traditie, is erg blij met de opbrengst. En Dorine Manson, directeur KWF Kankerbestrijding, is ook al lovend: “Wat een indrukwekkend resultaat. Alpe d’HuZes bewijst ieder jaar weer dat saamhorigheid een hoop bergen kan verzetten. Onze ultieme droom is een wereld zonder kanker.” De 14-jarige Joep wandelde die ochtend naar boven en daarna rende hij naar de top:

Fietsers worden aangemoedigd door toeschouwers op de Alpe d'Huez. (Foto: Raymond Merkx)