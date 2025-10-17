Jimmy Dijk (SP) ging de politiek in nadat hij Jan Marijnissen op tv zag
Aan het roer bij de SP staat nu een man uit het hoge noorden: Jimmy Dijk. Maar zijn politieke leven begon wel toen hij een toespraak van Jan Marijnissen uit Oss op televisie zag.
"Ik werkte als jongerenwerker in een achterstandswijk in Groningen en ik zag daar soms al SP'ers in rode jassen aan het werk. Toen ik Marijnissen op televisie zag met een analyse over neoliberalisme en het wegbezuinigen van voorzieningen, viel dat op eens samen en ging ik bij de partij. Jimmy Dijk is te gast in aflevering 5 van de 7-delige serie 'Brabant Kiest, de podcast' die Arjo Kraak en Ilse Schoenmakers maken voor de verkiezingen van 29 oktober.
Jimmy Dijk vertelt daarin dat hij terwijl hij sociologie studeerde in een strokartonfabriek werkte. "Daar zag ik oudere mannen in nachtdienst moeizaam de trap op gaan, hun lichaam was op. Ik denk nog vaak: daar doe ik het voor, als ik neig om te gaan piepen bij een debat dat tot diep in de nacht duurt."
Het werk in de fabriek vormde zijn denken. "Sociale verschillen leiden ook tot verschillen in gezondheid. Mensen uit lagere klassen gaan acht jaar eerder dood, dat is niet te rechtvaardigen", zegt hij strijdbaar.
Die strijdbaarheid is zijn handelsmerk. En onversneden socialisme natuurlijk. Hij vertelt hoe zijn partij 11,4 miljard winst wil afromen van bedrijven en die terug wil geven aan mensen met midden- en lagere inkomens. "Dat betekent concreet 700 tot 1000 euro per jaar erbij. Geld dat nu vaak naar buitenlandse aandeelhouders gaat. Daar heeft de Nederlandse economie helemaal niks aan."
'Brabant Kiest, de podcast' aflevering 5 met Jimmy Dijk van de SP is hier te beluisteren:
En nee, die bedrijven vertrekken heus niet naar het buitenland als ze minder winst maken. "Dat hebben we onderzocht, dat argument klopt gewoon niet", zegt hij.
Stevige opvattingen bij de SP, ook over het afschaffen van het eigen risico in de zorg en het verlagen van huren. Maar toch valt op dat de SP nu nadrukkelijk solliciteert naar een plek in een nieuw kabinet. "Wij willen regeren, in een coalitie van CDA, D66 en GroenLinks/PvdA", zegt hij. Een regering van gemeenschapsdenkers, noemt Dijk het.
Gemeenschap, dat was toch een CDA-thema? "De SP is altijd actief geweest in gemeenschappen", zegt Dijk. Hij noemt voorbeelden: "Zo hebben we zelf met alle mogelijke partijen en sponsors een speeltuin gebouwd in Oss. En in Den Bosch werken we samen met bewoners van het Citadelhofje voor behoud van hun huis waar de gemeente een museum wil bouwen. Mensen zijn sociale wezens, de overheid moet dat stimuleren."
En ja natuurlijk, als ze dan in zo'n coalitie stappen dan moet er water bij de SP-wijn. "Dat snappen mensen best, dat is ook geen probleem, zolang het maar wijn blijft."