Vijf demonstranten opgepakt bij vliegbasis Volkel na graven tunnel

Bij vliegbasis Volkel zijn donderdag vijf demonstranten opgepakt. Een groep vredesactivisten verzamelde zich donderdagochtend op een weiland bij de startbaan om te demonstreren tegen de NAVO-oefening die maandag van start ging.

De demonstranten werden aangehouden toen zij een tunnel probeerden te graven onder het hek van de vliegbasis door. De activisten waren van plan om bomen te planten aan het begin van de startbaan en daarna de startbaan te blokkeren.

Tijdens het planten van de bomen zongen de activisten verschillende liedjes. De bomen moeten zo hoog groeien dat er geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen vanaf Volkel.

Veel politie aanwezig

Bij de demonstratie waren meerdere voertuigen van de marechaussee aanwezig. Politie en defensie hielden samen met hen de boel nauwlettend in de gaten. Er hing een gemoedelijke sfeer.

De aanhoudingen verliepen zonder enige problemen. Bij het zetten van de eerste schop in de grond om een tunnel te graven onder het hek van de vliegbasis door, greep de politie meteen in.