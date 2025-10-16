Navigatie overslaan
Vijf demonstranten opgepakt bij vliegbasis Volkel na graven tunnel

Vandaag om 14:22 • Aangepast vandaag om 15:55
Bij vliegbasis Volkel zijn donderdag vijf demonstranten opgepakt. Een groep vredesactivisten verzamelde zich donderdagochtend op een weiland bij de startbaan om te demonstreren tegen de NAVO-oefening die maandag van start ging.
Storm Roubroeks & Jan Waalen
Geschreven door
Storm Roubroeks & Jan Waalen

De demonstranten werden aangehouden toen zij een tunnel probeerden te graven onder het hek van de vliegbasis door. De activisten waren van plan om bomen te planten aan het begin van de startbaan en daarna de startbaan te blokkeren.

Tijdens het planten van de bomen zongen de activisten verschillende liedjes. De bomen moeten zo hoog groeien dat er geen vliegtuigen meer kunnen opstijgen vanaf Volkel.

Veel politie aanwezig
Bij de demonstratie waren meerdere voertuigen van de marechaussee aanwezig. Politie en defensie hielden samen met hen de boel nauwlettend in de gaten. Er hing een gemoedelijke sfeer.

De aanhoudingen verliepen zonder enige problemen. Bij het zetten van de eerste schop in de grond om een tunnel te graven onder het hek van de vliegbasis door, greep de politie meteen in.

De demonstranten hebben bomen geplant (foto: Jan Waalen).
Sinds maandag oefenen veertien NAVO-landen twee weken lang vanaf Volkel op de inzet van kernwapens, en met het bevoorraden en beschermen van de vliegtuigen. De 'kernwapens' waarmee wordt geoefend zijn overigens niet echt. Ook wordt er getraind met elektronische oorlogsvoering en het verkennen van vijandig gebied. De oefening speelt zich vooral af boven de Noordzee.

De demonstranten zongen liedjes (foto: Jan Waalen).
Agenten houden de boel nauwlettend in de gaten (foto: Jan Waalen).
