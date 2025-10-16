Navigatie overslaan

Man schiet met geweer op huis, politie deelt beelden

Vandaag om 14:56 • Aangepast vandaag om 15:30
De schutter (foto: Politie Eenheid Oost-Brabant).
De politie deelt donderdag beelden en een signalement van de man die op 21 juni met een geweer op een huis aan de Strijperstraat in Leende heeft geschoten. Er is niemand gewond geraakt bij de schietpartij, maar in de rolluiken van het huis zaten wel kogelgaten. De politie is op zoek naar de schutter en een tweede persoon die erbij betrokken was.
Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

De schietpartij vond rond drie uur 's nachts plaats. Buurtbewoners werden wakker van de knallen en belden de politie. De bewoners van het huis dat beschoten werd waren op dat moment thuis. De politie vindt het opvallend dat de schutter de hulzen van de afgevuurde kogels opraapt om geen sporen achter te laten.

De man droeg een zwarte trainingsbroek van het merk Puma, een blauwe jas met capuchon, een donkere en een lichtere handschoen. Nadat hij twee keer heeft geschoten, loopt hij een stukje verder. Het lijkt alsof hij nog vaker probeert te schieten, maar hij worstelt met het geweer.

Daarna vertrekt hij. Een tweede persoon staat hem op te wachten en samen rennen ze weg. Bij de tweede persoon is kort een lampje te zien dus de politie denkt dat diegene misschien wel aan het filmen was.

Het is niet duidelijk waarom dit huis het doelwit was van de schutter. Na de beschietingen heeft de burgemeester het huis voor een half jaar gesloten. In het najaar van 2024 waren er ook al explosies bij hetzelfde huis. De politie weet nog niet of de gebeurtenissen in verband staan met elkaar.

