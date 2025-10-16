Man schiet met geweer op huis, politie deelt beelden
De schietpartij vond rond drie uur 's nachts plaats. Buurtbewoners werden wakker van de knallen en belden de politie. De bewoners van het huis dat beschoten werd waren op dat moment thuis. De politie vindt het opvallend dat de schutter de hulzen van de afgevuurde kogels opraapt om geen sporen achter te laten.
De man droeg een zwarte trainingsbroek van het merk Puma, een blauwe jas met capuchon, een donkere en een lichtere handschoen. Nadat hij twee keer heeft geschoten, loopt hij een stukje verder. Het lijkt alsof hij nog vaker probeert te schieten, maar hij worstelt met het geweer.
Daarna vertrekt hij. Een tweede persoon staat hem op te wachten en samen rennen ze weg. Bij de tweede persoon is kort een lampje te zien dus de politie denkt dat diegene misschien wel aan het filmen was.
Het is niet duidelijk waarom dit huis het doelwit was van de schutter. Na de beschietingen heeft de burgemeester het huis voor een half jaar gesloten. In het najaar van 2024 waren er ook al explosies bij hetzelfde huis. De politie weet nog niet of de gebeurtenissen in verband staan met elkaar.
Bekijk hier de beelden van de schietpartij: