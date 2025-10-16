Justiniano (14) heeft rol in boek Paul van Loon: 'Hij is niet griezelig'

De 14-jarige Justiniano kan zijn geluk niet op. In het Schoenenkwartier in Waalwijk ontving hij donderdag het eerste exemplaar van het nieuwe boek van schrijver Paul van Loon uit Drunen, waar hij zelf een rol in heeft. Justiniano is geboren met een verzakte luchtpijp en kan daardoor niet praten. Schrijven is zijn enige manier van communiceren en daar wil hij ook zijn beroep van maken. Met tips van de kinderboekenschrijver en deze glansrol hoopt hij die droom in vervulling te laten gaan. "Het is mijn droombaan", vertelt hij.

Samen met zijn zusje is Justiniano een van de karakters in het boek 'De avonturen van Okke de Spin in het Schoenenkwartier'. "Ik was zenuwachtig, maar ik ben heel blij en trots op mezelf", vertelt hij. Justiniano is geboren met een verzakte luchtpijp. Hij heeft een canule, een busje in zijn keel, zodat zijn luchtpijp niet inzakt én hij kan ademen. Praten lukt niet en daarom schrijft Justiniano alles wat hij wil vertellen op om het te laten voorlezen. "Hij is heel goed in schrijven, omdat het zijn enige communicatiemiddel is", vertelt zijn vader Dennis. "Ik ben superblij voor hem en trots. Schrijven is zijn uitlaatklep en passie. Ik vind het prachtig voor hem dat dit tot stand is gekomen."

"Hij is best aardig en helemaal niet griezelig."

Bijna een jaar geleden kreeg Justiniano de kans om samen met Paul van Loon naar de verhalen te kijken die hij heeft geschreven. "Hij is best wel aardig en helemaal niet griezelig. Paul is de beste schrijver en mijn idool", vertelt hij over de ontmoeting.

Tijdens de ontmoeting kreeg Justiniano tips voor zijn verhalen. Met die kennis wil hij nu zelf een boek schrijven. "Schrijven is mijn droombaan. Ik vond het superleuk en heb Paul ook een brief gegeven met een goed idee voor het toekomstige Dolfje Weerwolfje boek", vertelt hij. Of de bekende schrijver uit Drunen dat idee ook gaat gebruiken, is nog even afwachten. De ontmoeting met Justiniano bracht hem in ieder geval op het idee om hem in het boek te verwerken. "Dat is de macht die ik als schrijver heb. Ik kan in mijn boek stoppen wie ik wil en Justiniano en zijn zusje heb ik er graag in verwerkt", vertelt Van Loon.

Justiniano ontving het eerste exemplaar van zijn idool (foto: Omroep Brabant).

De schrijver won afgelopen jaar voor de elfde keer de Prijs van de Nederlandse Kinderjury. Zijn succesvolle verhaal 'De Griezelbus' bestaat binnenkort 35 jaar. Toch maakt Van Loon nog altijd met heel veel liefde boeken voor het jonge publiek. "Ik vind het hartstikke fijn. Ik doe iets waar kinderen heel blij van worden en wat ik zelf graag wil. Zolang er verhalen in me op blijven komen, blijf ik schrijven", belooft hij.

"Misschien ooit zo'n goede schrijver als Paul."

Voor Justiniano is de ontmoeting met zijn idool pas het begin van zijn carrière. Zijn vader is nu al trots op zijn zoon. "Hij is het zonnetje in huis, is altijd vrolijk en heeft veel humor. Justiniano accepteert zichzelf zoals hij is en dat maakt het voor ons om hem heen ook een stuk makkelijker", zegt de trotse vader. Justiniano droomt al langzaam van zijn glansrijke toekomst als auteur. "Misschien word ik ooit zo'n goede schrijver als Paul", zegt hij voorzichtig.

Justiniano heeft zelfs een handtekening van zijn idool gekregen (foto: Omroep Brabant).