Navigatie overslaan
LIVEBLOG

112-nieuws: Auto in sloot na botsing, bestuurder busje rijdt door • Man zonder geldig rijbewijs met inbrekersspullen in auto opgepakt

Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:02
nl
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

09:02

Auto in sloot na botsing, bestuurder busje rijdt door

Een auto belandde vrijdagochtend in een sloot naast de A59 tussen Waalwijk en Sprang-Capelle. Dit gebeurde na een botsing. Hierbij zou ook een busje betrokken zijn.

Lees verder

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
08:09

Man zonder geldig rijbewijs met inbrekersspullen in auto opgepakt

Een man, zonder geldig rijbewijs, is donderdagnacht opgepakt door de politie Breda Zuid-West. Na controle bleek de bestuurder ook nog eens inbrekersspullen in zijn auto te hebben. Agenten vermoedden dat hij onder invloed van verdovende middelen was.

Lees verder

Foto: Politie Breda Zuid West Instagram
Foto: Politie Breda Zuid West Instagram
06:07

Man (30) gewond aan hals bij steekpartij in uitgaansgebied

Een 30-jarige man uit Budel is vrijdagmorgen rond vier uur gewond geraakt aan zijn hals bij een steekincident op het Stratumseind in Eindhoven. Een 34-jarige man uit Eindhoven is aangehouden.

Lees verder

Foto: Politie/X
Foto: Politie/X
05:55

Auto vermoedelijk in brand gestoken bij gemeentehuis

Op een parkeerplaats aan het Van Greunsvenpark in Vlijmen is donderdagavond laat een personenauto volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd nabij het gemeentehuis.

Lees verder

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink
05:48

Auto gaat in vlammen op, vuur slaat over naar schutting

In de nacht van donderdag op vrijdag is rond 1.00 uur een auto in vlammen opgegaan aan de Willy Andriessenstraat in Oss.

Lees verder

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
05:39

Afval zorgt voor brand in slooppand

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er brand gewoed in een slooppand aan de Pioenroosstraat in Uden. Er zou een hoop afval op eerste verdieping in brand hebben gestaan.

Lees verder

Foto: Addy smits / Persbureau Heitink
Foto: Addy smits / Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!