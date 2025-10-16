112-nieuws: Auto in sloot na botsing, bestuurder busje rijdt door • Man zonder geldig rijbewijs met inbrekersspullen in auto opgepakt

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:02 Auto in sloot na botsing, bestuurder busje rijdt door Een auto belandde vrijdagochtend in een sloot naast de A59 tussen Waalwijk en Sprang-Capelle. Dit gebeurde na een botsing. Hierbij zou ook een busje betrokken zijn. Lees verder Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

08:09 Man zonder geldig rijbewijs met inbrekersspullen in auto opgepakt Een man, zonder geldig rijbewijs, is donderdagnacht opgepakt door de politie Breda Zuid-West. Na controle bleek de bestuurder ook nog eens inbrekersspullen in zijn auto te hebben. Agenten vermoedden dat hij onder invloed van verdovende middelen was. Lees verder Foto: Politie Breda Zuid West Instagram

06:07 Man (30) gewond aan hals bij steekpartij in uitgaansgebied Een 30-jarige man uit Budel is vrijdagmorgen rond vier uur gewond geraakt aan zijn hals bij een steekincident op het Stratumseind in Eindhoven. Een 34-jarige man uit Eindhoven is aangehouden. Lees verder Foto: Politie/X

05:55 Auto vermoedelijk in brand gestoken bij gemeentehuis Op een parkeerplaats aan het Van Greunsvenpark in Vlijmen is donderdagavond laat een personenauto volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd nabij het gemeentehuis. Lees verder Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

05:48 Auto gaat in vlammen op, vuur slaat over naar schutting In de nacht van donderdag op vrijdag is rond 1.00 uur een auto in vlammen opgegaan aan de Willy Andriessenstraat in Oss. Lees verder Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink