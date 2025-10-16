Advertentie
112-nieuws: Auto in sloot na botsing, bestuurder busje rijdt door • Man zonder geldig rijbewijs met inbrekersspullen in auto opgepakt
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:02
In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
09:02
Auto in sloot na botsing, bestuurder busje rijdt door
Een auto belandde vrijdagochtend in een sloot naast de A59 tussen Waalwijk en Sprang-Capelle. Dit gebeurde na een botsing. Hierbij zou ook een busje betrokken zijn.
08:09
Man zonder geldig rijbewijs met inbrekersspullen in auto opgepakt
Een man, zonder geldig rijbewijs, is donderdagnacht opgepakt door de politie Breda Zuid-West. Na controle bleek de bestuurder ook nog eens inbrekersspullen in zijn auto te hebben. Agenten vermoedden dat hij onder invloed van verdovende middelen was.
06:07
Man (30) gewond aan hals bij steekpartij in uitgaansgebied
Een 30-jarige man uit Budel is vrijdagmorgen rond vier uur gewond geraakt aan zijn hals bij een steekincident op het Stratumseind in Eindhoven. Een 34-jarige man uit Eindhoven is aangehouden.
05:55
Auto vermoedelijk in brand gestoken bij gemeentehuis
Op een parkeerplaats aan het Van Greunsvenpark in Vlijmen is donderdagavond laat een personenauto volledig uitgebrand. De auto stond geparkeerd nabij het gemeentehuis.
05:48
Auto gaat in vlammen op, vuur slaat over naar schutting
In de nacht van donderdag op vrijdag is rond 1.00 uur een auto in vlammen opgegaan aan de Willy Andriessenstraat in Oss.
05:39
Afval zorgt voor brand in slooppand
In de nacht van donderdag op vrijdag heeft er brand gewoed in een slooppand aan de Pioenroosstraat in Uden. Er zou een hoop afval op eerste verdieping in brand hebben gestaan.
